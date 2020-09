Ha kifejlesztenék a koronaoltást, a magyaroknak csak 56 százaléka adatná be magának

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

Eléggé ijesztő dolog derült ki abból a Világgazdasági Fórum által megrendelt és az Ipsos által készített közvélemény-kutatásból, ami azt vizsgálta, hogy az oltásellenesség babonája, illetve az oltástól más okból meglévő húzódozás mekkora problémát okozhat a koronavírus-járvány leküzdésében.

27 ország 19519 felnőtt polgárának tették fel azt a kérdést, hogy ha kifejlesztenék a hatékony Covid-oltást, akkor azt beadatnák-e maguknak.

A világátlag, vagyis a 27 ország válaszadóinak átlaga 74 százalékra jött ki, vagyis a népesség majdnem pontosan háromnegyede tervezi beadatni magának az oltást, ha az tényleg elkészül. Ehhez képest ebból a szempontból a legoltáselllenesebb vizsgált ország Oroszország, hogy ott a lakosságnak csak 53 százaléka oltatná magát. A második Lengyelország 56 százalékkal, a szoros harmadik pedig Magyarország ugyanannyival, minket a franciák követnek 59-cel.

Hozzánk képest a hírekben gyakran agyatlan oltásellenesként bemutatott amerikaiak 67 százaléka tervez így védekezni.

Ha viszont azt nézzük, hogy a válaszadók között milyen arányban vannak kőkemény oltásellenzők, akkor már Magyarország a legoltásellenesebb a felmérés résztvevői közül. A válaszadók ugyanis nem kettő, hanem négy lehetőség közül választhattak: határozottan beadatná - inkább beadatná - inkább nem adatná be és határozottan nem adatná be. Utóbbi kategóriát 28 százalékkal nyertük, 20 százalék fölött rajtunk kívül csak az oroszok voltak 24-gyel. Az átlag ebben a kategóriában 12 százalék, vagyis nálunk majdnem két és félszer annyi merev oltástagadó van, mint a világon általában.



Az oltásokat a legjobban a kínaiak fogadják el, náluk 98 százalékos volt az igenek aránya, utánuk 88 százalékkal Brazília és Ausztrália következik, majd India 87-tel.

Azokat, akik nemmel válaszoltak, arról is megkérdezték, hogy miért nem adatnák be.

Itt a messze legnépszerűbb ok a mellékhatásoktól való félelem volt, ezt a nemet mondók 56 százaléka említette meg. A második a szérum hatásosságában való kételkedés 29 százalékkal, míg a harmadik az az érzés, hogy a válaszadó nincs igazi veszélyben a koronavírus miatt. A negyedik legtöbbször említett ok a COVID-ról független, általános oltásszkeptikusság volt 17 százalékkal. Érdekes, hogy míg a fő kérdésre válaszolva magyarok kiugróan nagy százaléka közölte, hogy semmiképp sem adatja majd be magának a koronaoltást, kifejezetten oltásszkeptikusnak csak 16 százalékuk nevezte magát, ami majdnem pontosan megegyezik a világátlaggal.



Akit érdekel a részletes tanulmány, az a linkre kattintva az oldal alján letötheti pdf-ben.