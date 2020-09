510 új koronavírusfertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Minden korábbi rekord megdőlt, az elmúlt 24 órában a tízmillió lakosú Magyarországon 510 új koronavírusfertőzöttet azonosítottak - összevetésként a 60 milliós Olaszországban pénteken 1732, vagyis arányaiban kevesebb új fertőzöttet azonosítottak.

Az aktív esetek száma is meredeken emelkedik.

Ha nem is ilyen ütemben, de emelkedni kezdett a kórházban lévők száma is.

Az Operatív Törzs tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában három halálos áldozata is volt a járványnak, mindhármukat "krónikus betegként" jellemezték tájékoztatójukban. A járványnak így ezidáig összesen 624 halálos áldozata volt Magyarországon, ahol ezidáig összesen 7892 fertőzést igazoltak hivatalosan.

Az Operatív Törzs angolosan visszafogott megfogalmazása szerint a minden eddiginél több új fertőzött arra utal, hogy "a járvány nem ért véget, a második hullám hazánkat is elérte".

8097 tesztet végeztek. Ez nem rekord, május 22-én ennél is többet, 8290-et. Akkor mindössze 37 új fertőzöttet találtak, szemben a mostani 510-zel.

És bár már négy napja határzár van, illetve az adatok szerint az új fertőzések döntő részben hazai eredetűek, az Operatív Törzs is arról ír a közleményében, hogy "a vírus behurcolása jelenti a legnagyobb veszély a magyar emberek egészségére és munkájára". Valószínűleg lemaradtak egy dossziéval, mert ugyan péntekig a kormány is ezt kommunikálta, ám tegnap a kormányülésen pont a beutazási szabályok enyhítéséről döntöttek, továbbá arról is, hogy ezentúl kulturális eseményeket is közönség előtt szervezhessenek, ahogy sporteseményeket is. Ez utóbbi valószínűleg arról szól, hogy nagyon meg akarják rendezni az Európai Szuperkupa döntőjét a Puskás Stadionban, ha már elköltöttek a felépítésére majd kétszáz milliárd forintot.