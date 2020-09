A kanadai tisztifőorvos még a szexhez is maszkot ajánl

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Ne smároljanak, és vegyék fontolóra, hogy maszkban szeretkezzenek, javasolta Kanada tisztifőorvosa, Dr. Theresa Tram azoknak, akik járvány idején létesítenének szexuális viszonyt új, vagy alkalmi partnerükkel. Mint mondta, annak ugyan kevés az esélye, hogy a koronavírus vaginaváladékkal vagy spermával terjedjen, csókolózással viszont nagyon is terjedhet. Ráadásul a SARS-CoV-2 jelen ismereteink mellett nem csupán cseppfertőzéssel (csókolózás), hanem aeroszolokkal, tehát egymásra lihegve is terjed, ezért is javasolja Tam a maszkviselést is szex során.

Tam továbbá azt is javasolta, hogy szexuális kapcsolat előtt figyeljük meg partnerünket, hogy nem mutatja-e fertőzés tüneteit. Kockázatmetnes megoldásnak meg az önkielégítést ajánlotta. (Via Reuters)