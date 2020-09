A kőbányai polgármester is elkapta a vírust

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Koronavírusos lett Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere, írta meg a Facebook oldalán, amit a hvg.hu vett észre.

A polgármester szerint ő mindent megtett a járvány elleni védekezésért, például külföldön se járt, csak belföldön nyaralt, azonban a múlt héten mégis hibát vétett. Azt írja:

„Egy «hibát» azonban mégis elkövettem. Visszatérve a hivatalba jól esett újra találkozni a kollégákkal, nem csak online, hanem szemtől szembe egyeztetni, értekezni. Az elmúlt napokban a bizalom erősebbé vált az aggodalomnál, egymás között nem vettünk maszkot, a 2 méteres távolság is sérült amikor beszálltunk közösen egy autóba. Ennek sajnos rögtön meg is lett a következménye."

Úgy derült ki, hogy Kovács Róbert is fertőzött, hogy Radványi Gábor alpolgármester kontakszemélyeként tesztelték csütörtök reggel. A polgármester péntekre rosszabbul is lett, általános gyengeségre, erős fej- és végtagfájdalom panaszkodott, és már a felesége is tüneteket mutat.