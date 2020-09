A támogatásotoknak köszönhetően két új munkatárs kezd a 444-nél

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

A 444 2013-as indulását leszámítva valószínűleg sosem éltünk olyan mozgalmas heteket, mint most, 2020 nyarának végén. Vannak persze rossz hírek is, de most jókat hoztunk. A támogatásotoknak köszönhetően folyamatos bővül a 444, erősödik a szerkesztőség. Ma két új munkatárs kezd a lapnál.

Szász Zsófia a 24.hu-tól érkezik hozzánk. Ír és videózik, Böjte Csaba székelyföldi gyermekotthonának bemutatásért kollégáival együtt Hégető Honorka díjat kapott 2019-ben. Segítségével mostantól még több videós anyagra számíthattok a 444-től.

Csurgó Dénes gazdasági újságíró, az indexes csapattal együtt állt fel a nyáron, és most a 444-nél folytatja a munkát. Gazdasági cikkek mellett sikeres podcastot is készített, így hamarosan nálunk is jelentkezik az első ilyen adás.

Nem csak újságírókkal bővülünk, az elmúlt hetekben több fontos civil szervezet és csoport blogja költözött a 444-re, köztük a két legfontosabb magyar emberi jogi szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság és TASZ blogja, az LMBTQ+ és gender témákkal foglalkozó Szabadnem, és a Drogriporter, ahol drogpolitikáról, ártalomcsökkentésről, kábítószerekről és az azokat fogyasztó emberekről olvashattok, hamarosan pedig új blogok követik őket.

Két és fél hete elindult Uj Péter főszerkesztő legendás Szerda rovatának utóda, ehhez már csak a regisztrált támogatóink férnek hozzá. Az ő számuk is folyamatosan emelkedik, már majdnem 8000 ember lépett be a Körbe, és vállal szerepet az újság finanszírozásában.

Hogy ez miért fontos, arról elkészült a legújabb videónk, amiben ismert emberek mondják el, miért szeretik és támogatják a 444-et. A klipet itt tudod megnézni.

Hamarosan új fejleményekkel jelentkezünk, addig pedig arra kérünk, hogy vidd hírét az akciónknak, és támogasd a 444-et.