Csak részben ismerte el bűnösségét a fizikaórán késelő győri diák

Hétfőn kezdődött meg a Győri Törvényszéken annak a fiúnak a büntetőpere, aki tavaly decemberben megkéselte osztályfőnökét a helyi Jedlik Ányos gépipari és informatikai középiskolában. A diák csak részben ismerte el bűnösségét: azt tagadja, hogy előre kitervelten követte volna el a támadást. Az MTI beszámolója szerint az előkészítő ülésen ismertetett vádiratban az áll, hogy az akkor 17 éves fiú tavaly december 5-én a második órán megtudta, hogy hármast kapott korábbi matematikadolgozatára. Ez annyira megviselte, hogy több osztálytársának is arról beszélt, meg fogja késelni a tanárnőt. Mivel korábban is mondott hasonlókat, és rendszeresen hordta magánál a kését is, társai nem vették komolyan.

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A következő dupla angolóra végén, miközben osztálytársai a tanár engedélyével az ötödik órában írandó fizikadolgozatra készültek, a fiú zenét hallgatott és azt mondta, nem tanul, mert "nem lesz óra és dolgozat sem". Az óra végén pedig elajándékozta a fülhallgatóját, mondván, neki arra már nem lesz szüksége.

A fizikaóra elején padtársával közölte, hogy "megvan a terv", majd azt színlelve, hogy szeretne mutatni valamit, kiment a tanárnőhöz és odaadta a füzetét. Ezután a pedagógus mögé lépett és lapockatájékon hátba szúrta. A tanárnő a földre rogyott, a fiú pedig mellé guggolt, és a feje fölé emelt késsel még kétszer lesújtott a nyaka és a mellkasa felé. Az 51 éves tanárnő életveszélyes állapotba került, légmell és vérmell alakult ki nála, bal tüdeje összeesett, több végtagja is megsérült.

A vádirat szerint a fiú értelmi képessége az átlagot meghaladja, személyiségében, elmeállapotában nem volt tapasztalható olyan torzulás, amely indokolhatta volna cselekményét és tette következményeinek felismerését. Ugyanakkor erőteljesen szorongó, a késztetéseit elfojtja, ami agresszív cselekedetekben jelenhet meg. Az ügyész hozzátette, hogy a történteket az iskola folyosóján lévő kamera rögzítette, mert nyitva volt az osztályterem ajtaja.