Meghalt a Trónok harca legrokonszenvesebb szereplője, aki soha egy részt sem nézett meg a sorozatból

Diana Rigg 2019-ben interjút ad.

82 éves korában meghalt Diana Rigg brit színésznő, aki jó pár filmes, tévés és színpadi szerepet eljátszott életében, mégis az HBO-s Trónok harcából ismerős mindenkinek, amiben több évadon keresztül alakította Olenna Tyrellt, a szellemes, szarkasztikus, de ha kell, kegyetlen mátriárkát.



Rigg a sorozat egyik legnépszerűbb és kritikailag leginkább dicsért szereplője volt, kultuszhős viszont akkor lett, amikor tavaly bevallotta, hogy egyáltalán nem nézte a sorozatot.

Az 1938-ban született színésznő Indiában gyerekeskedett 8 éves koráig, majd Angliába visszaköltözve elvégezte a királyi színészakadémiát, ahol a legendás Glenda Jackson is az osztálytársa volt. Klasszikus színpadi szerepekkel kezdett, majd elkezdett játszani tévésorozatokban és játékfilmekben is. A korai tévés Avengers egyik főszereplője volt, de 1969. Az On Her Majesty's Secret Service-ben eljátszotta James Bond feleségét is a legkevésbé ismert Bond, George Lazenby partnereként. Az Avengers főszerepét úgy kapta meg, hogy az elődje két epizód után távozott, hirtelen kellett új bombanőt kasztingolni, ő pedig úgy ment el a meghallgatásra, hogy semmit sem tudott az Avengersről.



Rigg a zenés színpadon is sztár volt, jó pár Broadway-musicalben játszott főszerepet.