A budapestiek elsöprő többsége támogatná az autós forgalom csökkentését

A budapestiek nagy többsége támogatná, hogy a főváros olyan intézkedéseket hozzon, amelyek az autóforgalom csökkentését célozzák, derült ki a Závecz Research augusztus 15-25. között, ezer fős mintán végzett reprezentatív telefonos közvéleménykutatásából. A kutatás eredményei szerint a budapestiek 69 százaléka támogatná az ilyen lépéseket, míg csupán 26 százalékuk ellenezné. Már csupán ebből az elsöprő többségből is következik, hogy a kérdésben pártpolitikán átívelő egyetértés van a budapestiek körében, ezt a felmérés részletes bontásban közölt adatai is alátámasztják. Azok alapján még a kormánypárti választók 52 százaléka is támogatná az autóforgalom csökkentését célzó lépéseket, ellenezni 42 százalékuk ellenzi ezeket. Az ellenzéki választók 80:18 arányban támogatnák az autóforgalom korlátozását, a pártnélküliek 70:23 arányban.

Még ennél is nagyobb az egyetértés a budapesti közvéleményben abban, hogy a tömegközlekedési eszközökön kötelezően maszkot kelljen viselni. A teljes minta 92 százaléka támogatta ezt a felvetést, ellenezni csupán a válaszadók 7 százaléka ellenezte.

A Závecz Research egy másik aktuális kérdésben is kikérte a budapestiek véleményét. A nyáron a fővárosi önkormányzat részéről merült fel, hogy valamilyen formában korlátozni kéne a lakások turisztikai célú, rövid távú kiadását, vagyis az erbíenbízést. Ez az ötlet már korántsem olyan népszerű, mint az autóforgalom korlátozása, a többség nem is támogatja. Az összes megkérdezettnek csupán a 40 százaléka támogatta ezt, míg 46 százalék ellenezte.

Ebben a kérdésben már mutatkozik politikai törésvonal is. Az ellenzéki szavazók többsége, 49:43 arányban támogatná a korlátozást, míg a kormánypárti szavazóknak csupán a 37, a párt nélküli szavazóknak meg már csak a 35 százaléka. Ellenezni leginkább a kormánypártiak ellenzik a korlátozást, 48 százalékuk nem ért egyet a felvetéssel. A párt nélküli szavazóknál ez az arány 47 százalék.

A Závecz Research, mint látható, a válaszadók politikai preferenciáit is felmérte. Kutatásuk alapján a fővárosban a Fidesz a legnépszerűbb párt 41 százalékos támogatottsággal, de az ellenzék pártjait összességében így is többen támogatják. Az ellenzéken belüli versenyben jelenleg a Momentum vezet.

Az ellenzéki pártok támogatottsága Budapesten pillanatnyilag így áll a felmérés szerint:

Momentum 16%;

DK 14%;

MSZP 7%;

MKKP 5%

Jobbik 4%

LMP 3%;

Párbeszéd 3%

Mi Hazánk 2%

egyéb 5%

Bár a következő főpolgármester-választásig még négy év van, így fogalmunk se lehet Karácsony Gergely potenciális kihívóiról, a Závecz Research ezt a hipotetikus versenyt is felmérte. Kutatásuk alapján ha most lenne a főpolgármester-választás, a főpolgármestert a budapesti választók 40 százaléka támogatná, míg a Fidesz ismeretlen jelöltjére 19 százaléknyian szavaznának. 17 százaléknyi választó valaki másra szavazna, 9 százalék Karácsonyra vagy a Fidesz jelöltjére biztos nem, 15 százaléknyi választó pedig bizonytalan. A választók elkötelezettségét, vagy annak a hiányát jól jelzi, hogy a képzeletbeli Fidesz-jelöltet csak a kormánypárti választók 66 százaléka támogatná. Karácsony szempontjából ennél aggasztóbb adat, hogy őt, aki ismert tényező, az ellenzéki választóknak csupán a 75 százaléka. Ellenben élvezi a pártnélküli választók 31 százalékának a támogatását is.