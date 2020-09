Aktivisták loptak el egy szobrot a hollandiai Berg en Dal Afrika-múzeumából

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Letartóztattak öt aktivistát a holland hatóságok, mert azok az ország gyarmatosító múltja elleni tiltakozásként elloptak egy szobrot Berg an Dal város Afrika-múzeumából.

A francia ajkú aktivisták csütörtökön a Youtube-on tettek közzé egy videót, amiben az ellopott szoborral pózolnak. A felvételen arról beszélnek, hogy a hollandok "afrikai műalkotások elrablásával elapasztották művészeink és kézműveseink inspirációs forrását. Hazavisszük mindet, ez a mi örökségünk".

A múzeum igazgatója, Stijn Schoonderwoerd a sajtónak adott nyilatkozatában elismerte, hogy a műcsarnokban tényleg vannak zsákmányolt műtárgyak, de arról is beszélt, hogy ők maguk már korábban is támogatták az ellopott műkincsek visszaszolgáltatását. (Via MTI)