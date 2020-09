Bayer Zsolt egy interjúban teljesen nyíltan elmesélte, hogyan sértett törvényt színlelt szerződéssel, V. Naszályi polgármester vizsgálatot indított

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

“A cikk önként nyilvánosságra hozott állításait megismerve, nem tehetek mást, mint, hogy elrendelem Bayer Zsolt két lakáscseréjének a vizsgálatát.”

Ez áll abban a friss közleményben, amit V. Naszályi Márta, az I. kerület polgármestere adott ki.

De miről is van szó?

Bayer Zsolt csütörtökön hosszabb interjút adott az Azonnalinak, amiben a legkülönfélébb témák között részletesen beszélt a várbeli lakásügyéről is. A publicista egészen apró részletekbe is belemenve mesélte el, hogy amikor három évvel ezelőtt lakást szerzett magának a Várban, hogyan kerülte meg a lakástörvény előírásait és az ügyvédei tanácsára hogyan kötött színlelt lakácsereszerződést. Amikor az Azonnali újságírói emlékeztették arra, hogy ez törvénysértés, Bayer azzal reagált, hogy

“aki az elmúlt harminc évben „lakáscserével” felkerült a várba, azoknak nagyjából a 80 százaléka így került fel. Ugyanis másképpen nem is lehet.”

Majd amikor az újságírók tovább ütötték a vasat, Bayerből az szakadt ki, hogy

“Mikor olvasgatok én lakástörvényt önök szerint? Menjenek fel a Várba és kérdezzék meg: tízből tizenegy így csinálja, mert máshogy nem lehet. És akkor engem kezdenek el cseszegetni?”

De miért is sértett törvényt Bayer a saját állítása szerint?

Ahogy V. Naszályi Márta polgármester a 444 kérdésre felidézte, a Várban található lakások önkormányzati tulajdonban vannak, mivel ezek - ellentétben a budapesti önkormányzati lakások döntő többségével - nem eladhatók a lakástörvény szerint. A bérleti joguk viszont örökölhető.

Éppen ezért alakult ki speciális helyzet itt.

Várbeli lakást - pontosabban várbeli lakás élethosszig tartó és utána továbbörökíthető bérleti jogát - legálisan emiatt ugyanis lényegében csak cserével lehet megszerezni. A cserealap lehet öröklakás vagy másik bérleti jog. De a várbeli bérleti jogot eladni és megvásárolni nem lehet.

Mint V. Naszályi elmesélte, ezt a lakásmaffia miatt emelték annak idején törvénybe, főleg az idős, befolyásolható bérlők védelmében.

A várbeli lakások bérleti jogát nagyjából a forgalmi értékük felére szokták értékelni. Magyarán olyan ingatlant kell adni értük, aminek a piaci ára a fele egy elképzelt várbeli öröklakás kiugróan magas piaci árának. De a valóságban állítólag gyakran nem ez történik.

Hanem az, magyarázta V. Naszályi, hogy a vevő papíron lakást cserél a várbeli eladóval, majd ezt a szerződést mutatják be az önkormányzatnak. A helyhatóságnak arra viszont nincs semmi rálátása, ha a felek az önkormányzat tudta nélkül, egy másik szerződéssel azonnal visszacserélik az ingatlanokat, a vevő pedig svarcban fizet az eladónak.

V. Naszályi hangsúlyozta, hogy utóbbi gyakorlatról csak anekdotákból tud. De az interjúban Bayer egy az egyben erről a módszerről számolt be.

A polgármester megerősítette, hogy Bayer az interjúban joggal mesélt arról, hogy az önkormányzat hivatalos lapjának apróhirdetési oldalain korábban tényleg gyakorlat volt, hogy a törvényi tiltás ellenére nyíltan “eladó” lakásokat hirdettek. V. Naszályi meg is szüntette ezt a gyakorlatot, vagyis kitiltotta a lapból az ilyen hirdetéseket.

Az ügymenet úgy néz ki egy várbeli lakáscsere esetén, hogy a két fél benyújtja a csereszerződést az önkormányzatnak, akiknek arra rá kell bólintaniuk. V. Naszályi azt a gyakorlatot vezette be, hogy ha feltűnő értékaránytalanságot látnak a két ingatlan között, akkor az önkormányzat szándékosan, mintegy jelzésként nem nyilatkozik az ügyben. Az engedélyt 30 vagy 60 nap után végül ilyenkor is meg kell adniuk, mert a tranzakciók megakadályozására minimális jogi lehetőségük van. Ezen felül az önkormányzat emberei ki is szoktak szállni a helyszínre, ellenőrizni a csereingatlanokat.

V. Naszályi szerint a törvény a bérlőket védi, neki pedig polgármesterként kötelessége megvédeni a bérlőket és a kerület vagyonát.