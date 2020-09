Szeptember 11-re emlékeznek az Egyesült Államokban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szeptember 11. van, 19 éve ezen a napon hajtotta végre a történelem legnagyobb terrortámadását az al-Kaida az Egyesült Államok ellen. Az évforduló alkalmából Donald Trump, az egyesült Államok elnöke a pennsylvaniai Shanksville-ben emlékezett az áldozatokra.

Donald és Melania Trump a United Airlines 93-as járatán hősi halált haltak emlékfalánál a pennsylvaniai Shanksville-ben. A San Franciscóba tartó járat utasai már tudták, hogy mi történt pár órával korábban New Yorkban, ezért leküzdötték a gépeltérítőket, hogy azok ne vezethessék neki a repülőt valaminek Washingtonban. Fotó: JEFF SWENSEN/AFP

2001. szeptember 11-én az al-Kaida terroristái négy repülőjáratot térítettek el. Két gépet a New York-i World Trade Center ikertornyaiba vezettek, melyek a becsapódás és a keletkezett, acélt is megolvasztó hőmérsékletű tűz következtében rövid időn belül összeomlottak. Csak az ikertornyokban 2606-an vesztették életüket. Az épületbe vezetett gépek közül az American Airlines 11-es járatán a gépeltérítőkön kívül 76 utas és 11 fős személyzet, a United Airlines 175-ös járatán a gépeltérítőkön kívül 51 utas és 9 fős személyzet tartózkodott.

Egy harmadik gépet a Pentagon arlingtoni épülettömbjébe vezettek a gépeltérítők, az épületben 125-en vesztették életüket. Az épületnek vezetett gépen, az American Airlines 77-es járatán a gépeltérítőkön kívül 53 utas és 6 fős személyzet repült.

A közelgő amerikai elnökválasztáson kulcsfontosságú Pennsylvaniában található Shanksville melletti mezőre zuhant gépen, a United Airlines 93-as járatán a gépeltérítőkön kívül 33 utas és 7 fős személyzet tartózkodott. A gép azért itt, egy mezőn zuhant le, mert a fedélzeten tartózkodók addigra már értesültek a WTC és a Pentagon elleni támadásról, így életüket feláldozva leküzdötték a gépeltérítőket, megakadályozva, hogy ezt a gépet is nekivezessék egy épületnek.

Ritka pillanat egy elnökválasztási kampányban: Joe Biden, a demokrata elnökjelölt, és Mike Pence, Donald Trump alelnöke összefutottak és barátságosan üdvözölték egymást a New York-i megemlékezésen. Fotó: AMR ALFIKY/AFP

Trump a CNN beszámolója szerint komoly és ünnepélyes beszédet tartott. "Én és a first lady úgy érkeztünk e megszentelt földdarabra, hogy teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy nem tölthetjük be az űrt [a túlélők és az áldozatok rokonainak] szívében, és nem enyhíthetjük e nap szörnyű szomorúságát, az újra átélt szenvedést és rémálmokat, a feltépett sebeket [...] De ha a fájdalmukat nem is tudjuk enyhíteni, a terhüket segíthetünk viselni" - mondta.

A CNN beszámolója szerint Trump az elmúlt évek megemlékezéseihez hasonlóan méltatta az amerikaiak képességét az újrakezdésre. Fontosnak tartották kiemelni, hogy szokásával ellentétben most ragaszkodott az előre megírt szövegéhez.

Trump kihívója, Joe Biden demokrata elnökjelölt és neje is felkereste a shanksville-i mezőt. Fotó: JIM WATSON/AFP

Kihívója, Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje Manhattanben, a WTC helyén tartott megemlékezésen vett részt, ahol az elnököt alelnöke, Mike Pence képviselte. A beszámolók szerint a két politikus össze is futott, barátságosan üdvözölték egymást és nejeiket. Biden ezután Trumphoz hasonlóan szintén felkeresi Shanksville-t. (Via CNN)