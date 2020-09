Visszatértek a sárgamellényesek a párizsi utcákra

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A vártnál kevesebben voltak, de így is összecsaptak a párizsi rendőrökkel a sárgamellényes tüntetők, akik hosszú idő után szombaton visszatértek az utcákra.

Új politikai rendszert és a törvényhozás feloszlatását követeli a „sárga erő” Fotó: Xosé Bouzas/Hans Lucas via AFP

A hatóságok előre megtiltották, hogy a Champs-Elysées, az Eiffel-torony, a Bourbon-palota és más népszerű helyszínek környékén tüntessenek, így a szervezők kénytelenek voltak más találkozási pontokat meghirdetni. A Le Monde szerint délelőtt néhány százan gyülekeztek a Place de Wagramnál, köztük a sárgamellényes mozgalom vezetői, Maxime Nicolle, Priscillia Ludosky és Jérôme Rodrigues.

Utóbbi üzenetében azokat éltette, akik a járvány kirobbanása óta életben tatják Franciaországot: a gondozókat, a pénztárosokat és a kukásokat, szerinte ők az igazi „sárgamellényesek”. Délután feketébe öltözött tüntetők próbálták megközelíteni a Champs-Elysées-t, mire a rendőrök könnygázt és füstgránátot vetettek be. Összecsapásokra is sor került, néhány autót és kukát is felgyújtottak. A Le Monde szerint most is látványos volt, mennyire megosztottak a mozgalom szimpatizánsai abban, hogy szükség van-e erőszakra.

Fotó: Lydia Fares/Hans Lucas via AFP

A gyújtogatók mellett voltak, akik saját testükkel védték az autókat, mások pedig próbálták megakadályozni, hogy a többiek macskakövekkel dobálják a rendőröket.

A valóban sárgamellényes tüntetők által vezetett csoport az előre meghatározott útvonalon maradt. Ahogy korábban, most is állampolgári kezdeményezésű népszavazást és új politikai rendszert követeltek.

Eközben sofőrök és éjszakai klubokban dolgozók is tüntettek a gazdasági kár miatt, ami a járvány következtében érte őket.

Az éjszakai klubokban dolgozók is tüntettek Fotó: Jacopo Landi/Hans Lucas via AFP

Délután négy óráig több mint kétszáz embert tartóztattak le, többek közt olyanokat, akiknél veszélyes szúróeszközöket találtak.