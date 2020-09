Kirúgták a seriffhelyettest, aki a sikoltozó családja szeme láttára ütötte-verte a földre szorított, vérző, fuldokló fekete férfit

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Roderick Walker igazoltatás után

Újabb olyan videó borzolja a kedélyeket Amerikában, amin rendőrök aránytalannak tűnő erőszakot alkalmaznak egy fekete férfi ellen egy piti közekedési ügyben.



Ami nagyjából biztosnak tűnik: Roderick Walker, a felesége, a pár öthónapos csecsemője és a feleség kisfia utasként ültek egy kocsiban, amit a nem világító hátsó lámpája miatt megállítottak a georgiai rendőrök. Miután Walkertől igazolványt kértek, de nem volt nála, utasították, hogy szálljon ki. A következő, amit több videó alapján biztosan tudunk, az az, hogy két rendőr brutálisan a földre vitte, majd ott ököllel agyba-főbe verte a férfit, miközben a felesége ott sikoltozott. Akció közben a verés mellett fojtogatták is az egy idő múlva látványosan vérző férfit, aki mondta is, hogy “nem kapok levegőt”, és aki a felvételek szerint az eszméletét is elvesztette az akció közben.

Az ügyvédje szerint annyi vezetett a konfliktushoz, hogy a kocsiból kiszállva Walker megkérdezte, hogy miért igazoltatják, ha egyszer nem is ő vezetett. A rendőrség egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy szerintük miért durvult el az igazoltatás. Az egyik videón jó hallható, hogy még bőven akció közben az egyik rendőr indoklásként azt kiabálja a feleségnek, hogy “Megharapta a kezemet!”. Walker ügyvédje tagadja ezt. A harapás valószínűsége ellen szól, hogy a rendőrség - ellentétben a legtöbb hasonló esettel - azonnal kirúgta a főszereplőt, márpedig ha harapásnyom lett volna a kezén, ezzel feltehetőleg megvárják az amúgy megindított vizsgálatot. A kirúgás hivatalos oka egyébként az, hogy a kolléga aránytalan erőszakot alkalmazott.

Walkert azonnal börtönbe szállították, a letartóztatás oka garázdaság és ellenszegülés.



(via Guardian)