„Mikor döglesz már meg, te rohadék?” - üvöltötte a férfi a feleségének, majd forró ételt öntött a fejére

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség kapcsolati erőszak bűntette emelt vádat egy férfi ellen, aki 2019 őszén egy Kiskunhalas környéki községben rendszeresen szidalmazta és bántalmazta a rossz egészségi állapotban lévő feleségét, egyszer pedig forró ételt is öntött a fejére.

A vádirat szerint a férfi és felesége egy Kiskunhalas környéki községben laktak, házasságuk évek óta konfliktusokkal terhelt volt. A viták és veszekedések 2019-ben váltak rendszeressé. A férfi megalázta, szidalmazta a feleségét, de többször bántalmazta is: ellökte, felpofozta és a kezeit szorongatta. A nő a verések miatt 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de ekkor még nem jelentette fel a férjét.

Majd tavaly szeptember közepén a a férfi ismét ordítozni kezdett a nővel, a hajánál fogva a földre rántotta, miközben azt kiabálta, hogy „ mikor döglesz már meg, te rohadék?”.

Ezután még a forró ételt is a bántalmazott és megfélemlített nő fejére öntötte, aki a bántalmazás miatt testszerte 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett, részben még a haja is kihullott. majd október 1-én, délután a férfi ismét vitába keveredett a nővel, ordítozott vele, trágár módon szidalmazta, nekinyomta a falnak és a kezeit szorongatta. A nő ijedtében az utcára menekült és értesítette a rendőrséget. Ekkor is 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, és félelmében ideiglenesen a fiához költözött.

Az ügyészség megállapította azt is, hogy a nő – aki 2019 tavaszán egy műtéten esett át és hónapokon keresztül nehezen mozgott – a kora és egészségi állapota miatt csupán korlátozottan tudott védekezni a bántalmazásokkal szemben.

A büntetlen előéletű vádlott jelenleg szabadlábon várja a tárgyalást, őt a járási ügyészség kapcsolati erőszak bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni. (Ügyészség)