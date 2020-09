A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is csatlakozni fog az SZFE dolgozóinak sztrájkjához

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közleményt adott ki kedd délelőtt, mely szerint egyetértenek a Színház- és Filmművészeti Egyetem munkavállalóinak sztrájkköveteléseivel.

„Ezért, abban az esetben, ha tárgyalásaik nem járnak eredménnyel és ezért kénytelenek lesznek a sztrájkkal, mint végső nyomásgyakorló eszközzel élni, a PDSZ, a sztrájkjukkal megegyező időpontban – legkorábban szeptember 21-én – 2 órás szolidaritási sztrájkot hirdet. Ennek megvalósíthatósága érdekében, jelen nyilatkozatunkkal egyidőben Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordulunk, azzal a kéréssel, hogy hatásköréből következően haladéktalanul jelölje ki azt a személyt, akivel a szolidaritási sztrájk ideje alatti még elégséges szolgáltatásról egyeztethetünk. ” – írják közleményükben.

Az SZFE dolgozói múlt csütörtökön jelentették be, hogy benyújtották sztrájkköveteléseiket a kormányhoz. Mint akkor írtuk, az egyetemi dolgozói azért lépnének sztrájkba, mert szerintük az SZFE új fenntartója által az egyetem közösségére erőltetett alapító okirat és szervezeti és működési szabályzat (szmsz) „a munkavállalók érdekeit is sértik”. Olyan mértékben csorbítják az egyetem autonómiáját, „hogy ez előbb vezetőségünk és szenátusunk lemondását eredményezte, majd hallgatóink tiltakozásul elfoglalták az egyetemet. Mivel a fenti alapdokumentumok a munkavállalók érdekeit is sértik, az SzFE dolgozói a sztrájk eszközével csatlakoznak az autonómiáért folytatott küzdelemhez” - állt a sztrájkba lépők sajtótájékoztatón felolvasott közleményében.

Az egyetemi dolgozók sztrájkbizottsága arról tájékoztatta a kormányt, hogy amennyiben nem teljesülnek az egyetem autonómiájának és a szenátus jogköreinek visszaállítására vonatkozó követeléseik, úgy

szeptember 21-én határozatlan idejű sztrájkba kezdenek.

Azt követelik a kormánytól:

garantálja az alkotás, az oktatás és az egyetem szabadságát,

állítsa vissza a szenátus modellváltás előtti jogköreit,

hogy az egyetem belső működését önrendelkező, demokratikus úton, a szenátuson keresztül az egyetemi közösség határozhassa meg,

garantálja, hogy az egyetem rektorát, intézetvezetőit, osztályvezetőit demokratikus úton, a szenátusi képviseleten keresztül az egyetemi közösség választhatja meg,

garantálja, hogy nem csökkentik az egyetem pénzügyi forrásait.

Múlt csütörtökig az egyetem 85 dolgozója csatlakozott a sztrájkfelhíváshoz.