Bróker Marcsi könyvet ír, hogy bebizonyítsa, nem csalt el 12 milliárd forintot

Újra bíróság elé állt kedden S. Sándorné, közismertebb nevén Bróker Marcsi, akit a Szolnoki Törvényszék azzal vádol, hogy 12 milliárd forintot csalt el a cégén keresztül, írja a Blikk.

„Rossz a vádirat, mert nem csaltam, legfeljebb jogosulatlan pénzintézeti tevékenységért vonhatnak felelősségre. A bíróság korrekt, de a tárgyalóteremben színjáték zajlik. Vicc, hogy egy nyugdíjas követel tőlem 1 milliárd forintot. Összességében nem okoztam kárt, hiszen több volt a kifizetésem, mint a bevételem. Megbántam, hogy annak idején belevetettem magam az üzleti életbe. Sajnálom, hogy a lányaimat fenyegették miattam, amikor kirobbant a botrány, el is kellett menekülniük Karcagról” - mondta D. Sándorné.

Bróker Marcsi három évet ült előzetesben, de tavaly decembertől szabadlábon védekezhet. A vádirat szerint a nő a budapesti székhelyű Kun-Mediátor Kft. képviselőjeként a cég 15 éves működése alatt 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott az ügyfeleknek, vagyis főleg Karcagon és környékén élő embereknek. N. Mária klasszikus receptet követett, amennyiben igen kedvező, bár a valóságban nem létező befektetési lehetőségeket hirdetett - engedély nélkül - a befolyt pénzt pedig részben családjával felélte, részben az ügyfeleinek egy részét fizette ki belőle.

Bróker Marcsi a feltételezett csaláson túl azzal vált híressé, hogy 2015-ben éppen Belize-ben nyaralgatott, amikor megtudta, hogy nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene Magyarországon, így a kéthetes nyaralás kicsit megcsúszott és majdnem két év lett belőle.

D. Sándorné a keddi tárgyaláson azt mondta, hogy szerinte Magyarországon szándékosan tették tönkre a bróker cégeket, és ennek lett az áldozata az ő vállalkozása is. Állítása szerint erről könyvet is ír, hogy felfedje az igazságot. A tárgyaláson az is kiderült, hogy a nő saját kollégáit is átverte, mert nem mondta meg nekik, hogy valójában nincs is engedélye pénzintézeti tevékenységre.

Bróker Marcsi arról is beszélt, hogy jelenleg csak a lánya segítségével tudja fenntartani magát, mert a 260 ezer forintos nyugdíjának a felét levonja a NAV, mert állítólag 30 milliós adótartozása van.

D. Sándornét ellen 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, kétrendbeli sikkasztás és számvitel rendjének megsértése miatt indult büntetőeljárás.