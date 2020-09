Az év végéig minden utazást törölt egy óceánjárócég

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az év végéig minden tervezett útját törölte a világ egyik legnagyobb óceánjárócége, a Carnival csoport brit leányvállalata, a P&O Cruises. Az amúgy is mindenféle fertőzések gócpontjául szolgáló giga óceánjárókról a koronavírusjárvány legelején kiderült, hogy tökéletes terepei a fertőzésnek, afféle mozgó gócpontok, ezért a legtöbb vállalat szünetelteti a szolgáltatásait. A P&O Cruisis most a karibi járatait januárig, a Southamptonból induló hajóit 2021 februárjáig szünetelteti. Egész éves körutazást kínáló járataikat, melyek jellemzően januárban indulnak Southamptonból, már korábban törölték.

A cég most azt mondta, hogy tudósokkal és kormányzati illetékesekkel dolgoznak új egészségügyi szabályok kidolgozásán akkorra, amikor végre újraindíthatják a szolgáltatásukat. "Nem győzzük kivárni, hogy végre enyhüljenek a korlátozások, újranyíljanak a határok, és végre újra kihajózhassunk egy új kezdet felé" - mondta Paul Ludlow, a cég elnöke.

A P&O anyavállalata, a Carnival legutóbbi gyorsjelentésében hárommillió dolláros negyedéves veszteségről számolt be a leállás miatt. (Via The Guardian)