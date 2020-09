Családi dráma volt a maffialeszámolásnak kinéző csengelei gyilkosság

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A térfigyelő kamera felvétele a csengelei gyilkosságról. Fotó: police.hu

2017. december 5-én este gengszterfilmekbe illő jeleneteket rögzített a térfigyelő kamera az M5-ös autópálya csengelei pihenőhelyénél. Egy alacsony, ősz hajú férfi lépett egy ott parkoló Ford Galaxyhoz, amiben ketten aludtak. Bekopogott a vezető oldali ablakon, beszélt a sofőrrel, majd amikor az beindította a motort, pisztolyt fogott rá, majd belőtt az autóba. A kocsi elindult, majd néhány méter után megállt. "A tettes nem nézte meg, találtak-e a lövések. Visszament az autójához, beült, hazavezetett" - írta le a történteket az esetet feldolgozó riportjában a Magyar Narancs.

Mint írják, ez alapján akár maffialeszámolásnak is tűnhetett, ami történt, pedig valójában családi dráma volt. A tettes, a most 55 éves, Törökországban született, de Ausztriában élő német állampolgár I. H. ismerte áldozatát, a szintén török I. E. N.-t. Nem is csak futólag, 2013-ban pártfogásába vette későbbi áldozatát, odaadta neki ausztriai lakását, munkát szerzett neki és kölcsönnel is segítette. Cserébe megállapodtak, hogy ha kell, a fiatalember fog gondoskodni róla.

Ám amikor I. H. daganatos beteg lett, és segítséget kért pártfogoltjától, az eltűnt. Mikor végre ráakadt, I. E. N egyértelművé tette, hogy nem fog segíteni, pénzt pedig végképp nem akar adni egykori pártfrogójának. Pedig I. H. későbbi áldozata Facebook-posztjai alapján úgy vélte, volna miből segíteniük. Ezért amikor megtudta, hogy I. E. N hazakészül Bulgáriába, úgy döntött, hogy eléjük vág a sztrádán. Hegyeshalomnál várta be az autójukat, onnan követte őket egészen a tetthelyig.

I. H.-t első fokon a szegedi törvényszék tavaly májusban életfogytiglani börtönre ítélte. Ő enyhítésért, határozott idejű büntetésért fellebbezett, hogy büntetését Németországban tölthesse le. Ez a kedvezmény az életfogytosokat nem illeti meg. Az Ítélőtábla viszont elutasította a fellebbezését, az immár jogerős ítélet szerint I. H. leghamarabb 30 év múlva, 85 évesen szabadulhat. Ezt azzal indokolták, hogy minden bizonyíték alapján előre kitervelten követte el az emberölést, hiszen egy egész országon át követte későbbi áldozatát, tettét nem az elkeseredése, hanem "narcisztikus és antiszociális személyiségjegyei" vezérelték".