A Színház- és Filmművészeti Egyetem önvédelmi harcának esélyeiről és Vidnyánszky Attiláról is beszélt Enyedi Ildikó filmrendező a Magyar Narancs legfrissebb számában megjelent interjújában. Enyedi nyílt levélben állt az egyetem mellé, ebben nevesítetlenül beszélt egy egyszerre gyalázkodó és sértődött áldozatként viselkedő alakról. Az újságírói felvetésre, hogy egyértelmű, kire céloz, Enyedi bővebben is kifejtette, hogy "[m]inden hiteles emberi megszólalásban kell lennie valami konzisztenciának, ez független attól, hogy szimpatikus-e, amit mond, de én ilyet nem látok. Ő már jó ideje politikus. Egy politikus szemrebbenés nélkül mondja ugyanannak az ellenkezőjét is egy hét múlva, ha az van a hasznára."

"Vidnyánszky most már olyan gyors ütemben váltogat az őszinte odafordulás és a bagázsozás, illetve a nemzetközi háttérhatalmazás között, hogy lassan követhetetlen. Olyan ez, mint amikor menet közben szétrázódik egy karosszéria" - jellemezte a firssen magánosított egyetem kuratóriumának élére kinevezett rendezőről.

Emellett beszélt arról is, hogy az SZFE melletti tömeges kiállás ellenére se optimista, mert úgy érzi, hogy Vidnyánszki ellen nem lehet nyerni. De arról is, hogy "őszintén sajnálja" a konzervatívokat, akik "teljesen képviselet nélkül maradtak".

"Nekik is fontos lehet, hogy a nemzet, a haza, a mindannyiunkat összekötő közös kultúra ne legyen semmilyen politikai csoportosulás martaléka, ne sajátíthassák ki, ne használják gátlástalanul a saját tetteik legitimálására és, főleg, ne merüljön fel bennük, hogy ebből ők bárkit jogosultak lennének kizárni" - mondta.