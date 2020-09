Több teszt nem lesz a hatósági ártól, de kevesebb még lehet

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ahogy Gulyás Gergely és Orbán Viktor megígérték a múlt héten, a kormány meghatározta a koronavírus-tesztek hatósági árát, a miniszterelnök szerdai bejelentése szerint se az állami, se a magánegészségügyi szolgáltatók nem tesztelhetnek 19 500 forintnál drágábban. Az erről szóló rendelet még nem jelent meg, úgy egyelőre ezen kívül túl sok részletet nem lehet tudni a szabályozásról, ahogy az sem teljesen tiszta, hogy milyen problémát szeretne megoldani ezzel a kormány.

Azt viszont már sikerült is elérni a hatósági ár bejelentésével, hogy az egyik labor leállt a koronavírus-tesztekkel. Igyekeztünk utána járni, hogy mennyibe is kerülnek a koronavírus-tesztek, mi határozza meg az árukat és hogy milyen hatással lehet a piacra az állam megszabta ár. Az biztos, hogy ha a kormány azt szeretné elérni, hogy többen menjenek tesztelni, erre nem lesz alkalmas az új szabály, egy szolgáltatásnak pedig már biztos, hogy búcsút mondhatunk.

A kormány tagjai a múlt héten vetették föl, hogy hatósági árat vezetnének be a koronavírus-tesztekre. Erről először Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfón, aztán pedig Orbán Viktor a szokásos pénteki Kossuth Rádiós interjújában. Túl sok részletet viszont sem a szabályozásról magáról, sem annak indokáról és céljáról nem árult el egyik politikus sem. Gulyás annyit mondott erről, hogy

olyan árat akar megszabni a kormány, “beszerezhető a tesztanyag, viszont nincs három-négy-ötszörös nyereség, mert most az üzleti szempontok érvényesítését háttérbe kell szorítani az egészséghez való jog érvényesítésével szemben.” Ebből arra lehet következtetni, hogy a kormánynak az a baja, hogy egyes magánszolgáltatók túl drágán végzik a tesztelést, vagy túl sokat keresnek rajta, de hogy ezt valamilyen etikai szempontból ellenzik, vagy azért, mert így kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy elmenjenek tesztre, azt nem tudni.

Milyen teszt legyen olcsóbb?

De hogyan is néz ki a koronavírus-tesztek piaca? Kezdjük azzal, hogy milyen tesztekről beszélünk. Amikor a kormány azt mondja, hogy két negatív teszt kell ahhoz, hogy mondjuk egy külföldről hazatérő magyar állampolgár kijöhessen a karanténból, akkor a PCR, vagyis polimeráz láncreakciós tesztre gondol. Ehhez a páciensekből orrán keresztül mintát vesznek, aztán a mintát egy oldalba keverik, amelyet aztán laboratóriumban megvizsgálnak, hogy a mintában ki lehet-e mutatni a vírus RNS-ét. Ehhez komoly laboratóriumi eszközök és minősített laborok kellenek, a teszt pedig 24-48 óra alatt ad eredményt, viszont ezt tekintik a legmegbízhatóbbnak, ezért ezt fogadja el a magyar állam, és ezt kéri sok munkáltató is. A komoly eszközigény és a szükséges szakértelem miatt ez a teszt a legdrágább. Emellett vannak a gyorstesztek:

az antigén gyorsteszt, ami szintén az orrból vett mintából igyekszik kimutatni a vírus jelenlétét, de 24 óra helyett 15 perc alatt ad eredményt, és nem kell hozzá egy külön labor, cserébe általában kevésbé megbízható, mint a PCR teszt (igaz, ebben is különböző metódusok vannak, és szakértő forrásaink szerint van olyan, amely gyakorlatilag megközelíti a PCR pontosságát);

és a szerológiai, vagy antitest gyorsteszt, ami a vérből mutatja ki azt, hogy az ember szervezete termelt-e a vírus hatására védekező anyagokat. Ez inkább azt tudja kimutatni, hogy az ember átesett-e már a fertőzésen, nem azt, hogy a közelmúltban megfertőzte-e a vírus.

Mindkét teszt jóval olcsóbb, mint a PCR teszt, meg sem közelítik a 19 500 forintos felső határt, más dolgokra alkalmasak és kevésbé pontosak, valamint nem is fogadja el ezeket a PCR teszttel egyenrangúnak az állam.

PCR tesztet végez az állami egészségügy, egész pontosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ, indokolt esetben pedig az Országos Mentőszolgálat megy ki és teszteli azokat, akik attól tartanak, hogy betegek. Ezen kívül pedig végeznek még tesztet magánszolgáltatók, rendelők, magánkórházak, az NNK honlapja szerint országszerte 148 szolgáltató. Ha egész pontosak akarunk lenni, akkor ezek a szolgáltatók a PCR esetében nem tesztelnek, hanem csak mintát vesznek, amelyek tesztelésére leszerződnek egy minősített laborral.

Mi kerül ennyibe egy teszten?

A PCR tesztet a Nemzeti Népegészségügyi Központ a hivatalos tájékoztatása szerint 27 000 forintért végezte el, még 3500 forintot elkért a mintavételért, vagyis összességében a páciensnek, aki besétált az ajtón, 35000 forintot kellett fizetnie, hogy legyen egy teszteredménye. Ha a páciens nem beszél magyarul, akkor erre még rájött 1000 forint felár, ha pedig 24 órán belül szeretett volna eredményt, akkor még 15250 forintot rádobott az árra, vagyis így 45 750 forintra jött ki a végösszeg.

A magánszolgáltatók eddig maguk szabhatták meg, hogy mennyiért tesztelnek, a végeredmény viszont általában nem nagyon tért el az NNK áraitól. Vannak helyek, ahol még valamennyivel olcsóbb is egy PCR teszt, mint az állami szolgáltatónál, 27-29 ezer forintért kínálták ezt, máshol pár ezer forinttal drágább, de még 40 ezer forint alatt volt. És volt pár hely, amelyek jócskán megkérték az árát, és 45 ezer forint körüli összeget kértek a tesztért, de a nekünk nyilatkozó szolgáltatók szerint nem sok ilyen hely volt az országban.

Hogy miért tudtak ilyenek mégis megélni, ha amúgy a legtöbb szolgáltató 30 ezer forint körüli összegért tesztelt? Ha közgazdász nyelven akarnánk kifejezni, akkor azért, mert a tesztek piaca - mint ahogy a legtöbb termék piaca - nem tökéletes piac. Egy, a bevezető közgáz tankönyvekben leírt tökéletes piacon ha nagy egy termék iránt a kereslet, de kicsi a kínálat, akkor többen kezdik el azt a terméket gyártani és árulni, és végül a kereslet és kínálat találkozik. Csakhogy a PCR tesztek piaca nagyon nem ilyen, ugyanis csak adott mennyiségű labor van az országban, ezek közül is úgy tudjuk,hogy három nagy labor végzi a tesztek 90 százalékát.

Új laborokat, tesztelő kapacitásokat pedig nem lehet ilyeneket hipp-hopp létrehozni, mert ha ma valaki rendel is egy PCR-tesztet végző gépet, az nagyjából jövő nyáron érkezne meg. A laborok pedig már most is nagyjából teljes kapacitáson dolgoznak éjjel-nappal, így pedig tizenvalahányezer tesztet tudnak elvégezni egy nap az országban.

Ez azt is jelentette, hogy ha mondjuk egy esküvőre kellett valakinek mennie egy hét múlva, és addig tudni akarta, hogy koronavírusos-e vagy sem, de nem kapott időpontot azokra a helyekre, ahol 30 ezer forint körül tesztelnek, de a 45 ezer forintért tesztelő helyre még befért, és megengedhette magának, akkor kifizette a jóval nagyobb összeget. Ráadásul bár Budapesten viszonylag sok helyen tesztelnek, az ország nagy részén jó, ha pár szolgáltató van, így megengedhették maguknak, hogy adott esetben több pénzt kérjenek el.

A teszt ára több tényezőből áll össze, kérdés, hogy a piaci szereplők hogyan és mennyire tudnak játszani ezekkel. Az összeg, amivel a páciensek találkoznak, tartalmazza az árat, amit a mintavételt végző szolgáltató fizet a labornak a mintavételi eszközökért és magáért a tesztért. Ez változó attól függően, hogy a labornak milyen munkaerő-költségei vannak, gépesítette-e a rendszerét vagy laboránsok kézzel végeznek bizonyos folyamatokat, mennyi idő alatt szeretnék, ha megtérülnének az eszközeik, stb. Az ár viszont, úgy tudjuk, nagyjából 15 és 22 ezer forint között mozgott eddig. Erre jön még rá a mintát vevő szolgáltató költsége, a teszteket végző dolgozók bére, a mintavételi helyek fenntartása, fertőtlenítése, az adminisztráció költsége, egyebek. No meg a profit, ha marad.

A nekünk nyilatkozó szolgáltatók szerint nagyjából 23-25 ezer forint körül jön ki egy teszt költsége, ilyen árnál jönne ki nullára a mintavevő cég. Ráadásul ezek közül van olyan költség, amely nő, ha nagyobb az igény a tesztekre, az egyik szolgáltató vezetője például azt mondta, hogy nemrég árat kellett emelniük pusztán azért, mert több munkatársat kellett bevonniuk a tesztek elvégzésére.

Egy problémát megold, pár másikat teremt

Nagy kérdés, hogy milyen hatása lesz a 19500 forintos hatósági ár bevezetésének, ez ugyanis a megkérdezett szolgáltatók szerint ez az ár nagyon a határán van annak, ami mellett még rentábilisan el lehet végezni a teszteket. Még Orbán Viktor bejelentése előtt egyik forrásunk azzal számolt, hogy egy nagyjából 20 ezer forintos hatósági árral még éppen el lehetne működni, ha a laborok hajlandóak egy kicsit engedni az árukból. 22-25 ezer forintos hatósági árral viszont semmi nem változna, legfeljebb kevesebb lenne a laborok és szolgáltatók profitja (és persze eltűnne a lehetőség, hogy 24 órán belül elkészülő tesztet vásároljunk, de erről bővebben később). 20 ezer forintnál alacsonyabb árnál viszont már félő, hogy bizonyos laboroknak és mintát vevő szolgáltatóknak egyszerűen nem jön ki a matek, és nem végeznek több PCR tesztet.

Beszéltünk olyan szolgáltatóval, amelynek egyszerűen nem éri meg a hatósági áron tesztelni, úgyhogy ez a cég várhatóan le fog állni a PCR teszteléssel.

Orbán Viktor bejelentésében másnapján pedig az egyik, PCR teszteket végző labor, a PentaCore bejelentette, hogy a hatósági ár bevezetése miatt leáll a tesztekkel. (Ezt a posztjuk alatt egy kommentben azzal indokolták, hogy „egy PCR vizsgálat árában benne van a mintavétel biztonságossá tétele is, valamint a minta feldolgozásának is a biztosítása, hogy a kollégák ne fertőződjenek meg a vírussal. A védőeszközök, fertőtlenítőszerek költsége a jelen helyzetben még magasabb, mint korábban, így ez nekünk is emeli a költségeinket”.) Egy másik labor vezetője a 444 kérdésére azt mondta, előbb szeretnék megvárni, mit is tartalmaz majd a hatósági árat bevezető rendelet, azután döntenek majd arról, hogy hogy lépnek.

Hogy még hány cég hagyja abba emiatt a tesztelést, az innentől fogva már 1000 forintokon múlik. Az egyik szolgáltató vezetőjének gyors fejszámolása szerint ha a laborok 13-14 ezer forintra le tudják vinni az áraikat, akkor a 19 500-as árral még a mintavételt végző cégek is rentábilisan tudnak működni. Úgy tudjuk viszont, hogy már több labor jelezte a velük szerződésben álló szolgáltatókkal, hogy nem tudnak árat csökkenteni.



Ha lesznek olyan laborok, amelyek olcsóbban is vállalják a tesztelést, akkor lehet, hogy a cégek igyekeznek majd ezekkel szerződést kötni, amelyeknek így több tesztet kellene feldolgoznia, így többek kellene várakozni a tesztekre, összességében tehát megint csak kevesebb teszt készül majd. De az is lehet, hogy a mintavevő cégek megtartják a PCR-t, de kevesebbet végeznek majd el naponta, aminek megint csak azt jelenti, hogy kevesebb, hatóságilag elfogadott teszt készül. De már kreatív megoldásokkal is előállhatnak a cégek: hallottunk olyan szolgáltatóról, ahol elképzelhetőnek tartják, hogy a tesztet 19 500 forintért árulják majd, viszont jelentősen megemelik a mintavételi díjat. Igaz, kérdés, hogy ezt valahogy korlátozza-e majd a megjelenő szabályozás.

Mindemellett viszont megnőhet a kereslet a PCR tesztek iránt, ami lehetne a kormány célja az ár csökkentésével, viszont újabb bevonható kapacitások híján ezt a nagyobb keresletet ugyanúgy nem tudja majd várhatóan kielégíteni a piac, ahogy eddig sem tudta. Ez képletesen hosszabb sorokhoz vezet a bolt előtt, vagyis nehezebb lesz majd magánszolgáltatónál PCR tesztre időpontot kapni.

A megnövekedett kereslet mellett viszont lehet, hogy még többen választják majd a gyorsteszteket. Ez a trend amúgy már egy ideje elindult, bár még mindig többen keresik a PCR tesztet, mint a többit.

Az mindenesetre biztos, hogy ha a kormány azt szeretné elérni, hogy többen menjenek el tesztelni, és ez ne kerüljön állami pénzbe, azt nem fogja elérni. Forrásaink azt elképzelhetően tartják, hogy ha az állam a zsebébe nyúl, és mondjuk ad tesztenként valamekkora támogatást a laboroknak, akkor azok tudnak a mintavevők felé árat csökkenteni. Az adófizetőknek előbb-utóbb amúgy valószínűleg ki kell majd valahogy fizetni ezt az árcsökkentést, mert ilyen áron az NNK és a kórházak sem biztos, hogy tudnak tesztelni anélkül, hogy eladósodjanak.

Egy dolognak viszont biztosan vége lesz a hatósági árazással: nem lehet majd több pénzért gyorsabban elkészülő PCR tesztet vásárolni. Eddig sokan voltak, akiknek egy utazás vagy halaszthatatlan esemény miatt megérte több pénzt fizetni azért, hogy gyorsított eljárásban, 24 órán belül megkapja az eredményét, ha viszont egy teszt sem lehet drágább 19500 forintnál, akkor ennek a szolgáltatásnak befellegzett. Ez viszont várhatóan azt eredményezi majd, hogy akinek sürgős, az igyekszik majd okosban elintézni, hogy a sor elejére kerüljön, amitől felértékelődnek majd az orvos ismerősök, és persze ebben a szektorban is terjedhet az ilyen problémák klasszikus megoldása, a korrupció.

Szakemberek szerint a tesztek piaci problémáját az oldhatja majd meg, ha valahol kifejlesztenek egy olyan tesztet, ami legalább olyan megbízható, mint a PCR, de annál kevésbé eszközigényes, így gyorsabb és olcsóbb. Az ár meghatározása inkább csak egy látszatmegoldásnak tűnik egyelőre, ami használni nem használ sokat, ártani viszont tud.