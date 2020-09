Trump most a járványügyi központja vezetőjébe kötött bele

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Donald Trump széles gesztusokkal magyaráz a maszkokról a járványügyi központ igazgatójának szenátusi meghallgatása utáni, 2020. szeptember 16-i sajtótájékoztatóján, Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Donald Trump szerdán sietve hülyeségnek nyilvánította a járvány elleni védekezés egyik központi figurája, az amerikai járványügyi központ (CDC) igazgatójának szenátusi meghallgatásán elhangzott nyilatkozatát. Dr. Robert R. Redfield két állításával is kivívta az elnök haragját. Egyrészt azt mondta, hogy a koronavírus elleni vakcinából leghamarabb a jövő év közepén lesz majd elég nagy tömegek beoltására, másrészt pedig azt, hogy a védőmaszk hatékonyabb eszköze a járvány elleni küzdelemnek.

Redfield a meghallgatásán a vakcináról szóló kérdések közepette mutatott az arcán levő maszkra, és jegyezte meg, hogy az megfelelőbb védelmet nyújt. Ezzel arra utalt, hogy míg a vakcina nem jelent száz százalékos védelmet a fertőzés ellen, a maszk, amennyiben mindenki hordaná, és mindenki megfelelően hordaná, gyakorlatilag megakadályozza a fertőzés terjedését. "Tán még odáig is elmennék, hogy a maszk garantáltabban véd a covid ellen, mintha beoltatnám magam. Ha a vakcina nem vált ki immunreakciót, nem fog megvédeni. A maszk igen" - mondta.

"Szerintem hibázott, amikor ezt mondta. Ez egyszerűen téves információ" - közölte erre Trump, aki továbbra is minden ellenkező adat, tény és jel ellenére február óta kitartóan állítja, hogy közel a járvány vége, az egyszercsak csodák csodájára el fog múlni. Továbbá azt is állította, hogy amint lesz vakcina, az "azonnal a teljes népesség rendelkezésére áll majd". Ez szimplán nem igaz. Még ha a hatóságok engedélyeznének is egy vakcinát a következő hetekben - erre legfeljebb úgy van esély, ha ún. vészhelyzeti engedélyt adnak egy még nem teljeskörűen tesztelt szernek -, egyszerűen megoldhatatlan megfelelő mennyiségben teríteni a védőoltást, hogy valóban mindenki azonnal hozzáférhessen. A jelenlegi tervek szerint ha meg is történne egy védőoltás engedélyezése, abból elsőként a védekezés frontvonalában küzdőknek, másodsorban a legkockázatosabb csoportoknak jutna, és csak utána kezdhetnék meg a tömeges immunizálást. Erre utalt Redfield azzal, hogy a jövő év közepére jósolta a vakcina érkezését.

Trumpnak a maszkokra vonatkozó kijelentéssel is problémái voltak. "A maszk nem olyan fontos, mint a vakcina" - mondta. "Szerintem zavart volt" - mondta fő járványügyi szakértőjéről. Mint mondta, a meghallgatás után fel is hívta Redfieldet, hogy letolja. "Fel is hívtam. Hát ezt hogy értetted, kérdeztem tőle. Szerintem hibázott, szerintem félreértette a kérdést. Az az érzésem, hogy nem fogta fel, mit is mond" - mondta újságíróknak az elnök.

Trump, aki február óta saját bevallása szerint is azon van, hogy megpróbálja elterelni a figyelmet a járványról, melynek alakulása nem igazán segíti újraválasztási esélyeit, az elmúlt hetekben rendszeresen állítja, hogy még a választás előtt rendelkezésre állhat a védőoltás. Ez komoly aggályokat keltett a hozzáértők körében, akik attól tartanak, hogy ez csak és kizárólag úgy lehetséges, ha egy még nem teljes körűen tesztelt szernek adnak ún. vészhelyzeti engedélyt. Kilenc nagy, a vakcinafejlesztésben résztvevő gyógyszergyártó már fogadalmat is tett, hogy nem fogják siettetni a gyógyszerük engedélyezését a megfelelő klinikai tesztek lezárulta előtt. (Via The New York Times, USA Today)