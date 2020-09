Orbán arra számít, hogy a napi megbetegedések száma meghaladja az ezret

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Péntek reggel a miniszterelnök ismét rádióbaszéddel örvendeztette meg a Kossuth Rádió korán kelő hallgatóit. Orbán Viktor elmondta, hogy azért lesz más a védekezés a második hullámban, mert felkészítették az egészségügyet.

„Adja Isten, hogy ne legyen igazam, de a napi megbetegedések száma meg fogja haladni az ezret”

- mondta a miniszterelnök, aki abból következtett erre, hogy már Csehországban és Ausztriában is ilyen számokat látni, így előbb-utóbb nálunk is bekövetkezik. Szerinte ezért az idősek védelmére kell figyelni leginkább.



Elmondása szerint van egy terv, ami arról szól, hogy „ha a kijelölt kórházakban elfogy a kapacitás, betelnek az ágyak, elfogy az orvos és az ápolónő, akkor jön a a következő kórház, tehát van egy lépcsőzetes haditerv”. Ezek szerint ha valamelyik kijelölt kórházban elfogynak a helyek, akkor jön a következő kórház, és ha elfogytak az emberek, ápolónő vagy orvos is, akkor kezdődik a vezénylés. Ez alapján tudják, hogy melyik ápolónő melyik helyről hova lesz vezényelve, hol kap enni, mennyit kap enni, hol fog aludni, ki mondja meg neki, hogy mit kell tennie.



Elmondta, hogy ha most hirtelen kellene nagyon sok embert ellátni, akkor 10 ezer olyan ágy van, ahol koronavírusos beteget tudnának ápolni. És ha ez sem elég, akkor jön a következő 10 ezer, és van egy harmadik 10 ezres kontingens is. „Tehát nem loptuk mi a napot március óta, sem az egépszségügyben dolgozók, sem az egészségügyet irányítók, sem a kormány. Fölkészítettük az egészségügyet a második hullámra” - jegyezte meg a miniszterelnök, aki szerint ez indokolja, hogy más lesz a védekezés, mint tavasszal, amikor időt kellett nyerniük, hogy kiismerjék az „ellenséget” és felkészítsük az egészségügyet.

24 órázó takarítónők a betegfelvételen

„Nem azt mondom, hogy az egészségügy tökéletes állapotban van, mert mai is, amikor bementem a betegfelvételi részleghez, ott azért 24 óráztak az ápol ... a takarítónők, és azért 24 óra után leharcolt állapotban voltak. Az orvos, az ügyeletes orvos, akit felkeltettem, ő szintén 24 órázik. Tehát nem akarom azt mondani, hogy a dolgok azok kényelmesen és elegánsan és jól fizetetten és nem tudom, hogy haladnak. Erről szó sincsen, itt még sokat kell dolgoznunk, hogy ilyenek legyenek a kórházak. De föl vannak készítve, pontosan tudják a feledataikat, és lépcsőzetesen fognak bekapcsolódni a védekezésbe”- magyarázta a miniszterelnök, aki a Korányi kórház ellenőrzésével kezdte a napját.

Egyébként a Korányiban az egyik orvos megpróbálta elmagyarázni a miniszterelnöknek, hogy a lélegeztetőgépek mellé talán technikus is kellene, de Orbán Viktor gyorsan a szavába vágott.

A rádióban Orbán még elmondta, hogy a kormány inkább arra kérik az embereket, hogy tartsák be a távolságtartásra, a maszkviselésre és a kézmosásra vonatkoznak, de már nem az a feladat, hogy mindneki maradjon otthon.

„Valahogy majd kibírjuk” - mondta Orbán Viktor arra, hogy a járvány második hullámának tetőzése valószínűleg csak decemberre vagy januárra várható. Hozzátette, hogy nem lesz jó hangulatú őszünk, emrt avédekezésről szól majd.

Trump ígért az oltásból, de hisszük, ha látjuk

Kijelentette azt is, hogy amíg nincs vakcina, addig védekezés van. Amikor legutóbb beszélt Donald Trumppal, az amerikai elnök azt ígérte neki, hogy október végére vagy legkésőbb az év végén lesz amerikai vakcina, amiből jut majd Magyarországnak is. Orbán Viktor azért hozzátette: „ezt majd akkor hisszük el, hogy ha be is következik, egyelőre biztosan nagyon sokan állnak ott sorban”. Elmondta, hogy az európai kutatásban részt is veszünk, pénzt is adunk bele, így ott már nem csak kérünk, hanem jogaink is keletkeznek ennek megfelelően.

Varga Mihállyal szombaton egyeztet arról, hogy január után melyik részeiben folytatódjon a hitelmoratórium. Erről szerdán már több javaslatot is megtárgyalt a kormány, de szombaton hoznak döntést.

Örülhetnek, hogy nem lövik ki a szemüket

Amikor a műsor utolsó részében az őszödi beszédről emlékezett meg, váratlanul szóba hozta az SZFE-n tüntető diákokat is: