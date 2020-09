Lengyelországban, Romániában és Hollandiában is egyre több a fertőzött

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Lengyelországban napi rekordot döntött a fertőzöttek száma: 1002 új esetet regisztráltak az elmúlt napban - ezt a varsói egészségügyi minisztérium közölte Twitteren. A halottak száma tizenkettővel növekedett.

Az országban 78 330 fertőzöttje és 2282 halálos áldozata van a koronavírusnak. Eddig 63 861-en épültek fel a Covid-19-ből.

Az egészségügy minisztérium közölte, hogy 1977 fertőzésgyanús embert kórházban kezelnek, 118 864-en karanténban, 11 494-en pedig járványügyi felügyelet alatt vannak.

A lengyel hatóságok az elmúlt napokban szigorítottak a koronavírus-tesztek elrendelésére vonatkozó szabályokon.

Romániában újabb 42 koronavírusos beteg haláláról számoltak be a hatóságok szombaton, ezzel meghaladta a 4400-at a járvány halálos áldozatainak száma.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szombati jelentésében szereplő halálesetek száma néhány százalékponttal haladja meg utóbbi két hét átlagát, amely augusztus közepe óta meghaladta a 40-et, és csak az utóbbi tíz napon kezdett valamelyest csökkenni.

Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust, ami nagyjából megfelel az utóbbi két hét átlagának, és csaknem 400-zal elmarad a héten regisztrált újabb rekordtól.

Romániában eddig több mint 111 ezer embert diagnosztizáltak koronavírussal, közülük több mint 89 ezren meggyógyultak, így az ismert aktív fertőzöttek száma 18 ezerre tehető. Jelenleg kevesebb mint 7000 koronavírusos beteget kezelnek a kórházakban, a súlyos esetek száma pedig szeptember eleje óta 500 alatt ingadozik: szombaton 461 fertőzöttet ápoltak az intenzív terápián.



A GCS adatsorában - néhány napos szünet után - pénteken a korábbinál 45 ezerrel több gyógyult jelent meg, miután egy miniszteri rendelet előírta, hogy nemcsak azokat a fertőzötteket minősítik gyógyultaknak, akiknek két koronavírus-tesztjük negatív lett, hanem a házorvos is - telefonos konzultáció alapján - látatlanban gyógyultnak nyilváníthatja az otthoni elszigetelésben lévő fertőzötteket, továbbá azokat a tünetmentes fertőzötteket is kivezetik a statisztikából, akiket tíz nap után egy negatív teszt után kiengednek a kórházból.

A koronavírus-fertőzésből felgyógyultak új meghatározása szerint Romániában több mint 400-zal nőtt az utóbbi 24 órában az ismert aktív fertőzöttek száma.



Belgiumban átlépte az ezret az új igazolt koronavírusos fertőzöttek napi átlaga - írta szombaton a helyi sajtó.

A belga nemzeti közegészségügyi intézet legfrissebb statisztikái szerint az elmúlt héten naponta átlagosan 1071 ember koronavírus-tesztje lett pozitív. A fertőzés egyre gyorsabban terjed, az új esetek napi száma 77 százalékkal nőtt az utolsó két hét alatt. A heti rekordot hétfőn mérték, amikor 1717 új fertőzést regisztráltak az egészségügyi hatóságok.

A közegészségügyi intézet szerint a járvány helyi megjelenése óta mintegy 2,8 millió, az utolsó hét napban pedig naponta mintegy 32 300 tesztet hajtottak végre. Jelenleg 390 beteg szorul kórházi ápolásra, 5 százalékkal több, mint pénteken, illetve 78 embert kezelnek intenzív osztályon, kilenccel többet, mint előző nap. A hét folyamán naponta átlagosan 41 embert vittek kórházba, ez meghaladja az előző héten jelentett napi 22 kórházi felvételt, valamint több mint kétszerese az azt megelőző hét 15,7-es átlagának.

Az elmúlt héten, naponta átlagosan 2,7 halálesetet jelentettek, ez az adat lényegében megegyezik az előző héten feljegyzett számokkal. A járvány helyi megjelenése óta Belgiumban 9937 ember halt meg a betegség következtében. A fertőzések gócpontja továbbra is a flamand régió.

Hollandiában is romlott a járványhelyzet. A holland közegészségügyi szolgálat szombati adatai szerint az elmúlt hét napban 8265 új esetet igazoltak, míg az azt megelőző héten ez a szám még 5427 volt. A kormány péntek este korlátozó intézkedéseket jelentett be. Mark Rutte miniszterelnök azt mondta: a helyzet riasztó, ezért van szükség az újabb rendelkezésekre, mivel el kell kerülni a teljes lezárást.

A vasárnap életbe lépő intézkedések értelmében a vendéglátóegységeknek hajnali 1 órakor be kell zárniuk, valamint a rendelkezések tiltják az 50-nél több főre kiterjedő társadalmi eseményeket. Ez utóbbi alól kivételt jelentenek a vallási célú összejövetelek, a temetések, a tüntetések és a színházi előadások.

A 17,5 millió lakost számláló országban eddig több mint 90 ezer esetet regisztráltak, és csaknem 6300 ember lett a Covid-19 betegség áldozata.

