Meghalt Ruth Bader Ginsburg

87 éves korában meghalt az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának bírája, Ruth Bader Ginsburg. Ginsburg évek óta rákkal küzdött, halálát a betegség egy szövődménye okozta.

Ginsburg az elmúlt évtizedek egyik legismertebb amerikai bírája volt, a női egyenjogúság ismert harcosa, de emellett más témák terén is a Legfelsőbb Bíróság liberális szárnyához tartozott. Kinevezésekor mindössze a második nő volt, akit a Legfelsőbb Bíróság tagjának választottak, 27 éven át volt a testület tagja.

Ruth Bader Ginsburg Fotó: KEVORK DJANSEZIAN/AFP

Az amerikai közéletet elöntötték a visszaemlékezések és a gyászüzenetek, Ginsburg sokak hőse volt, emellett halála kérlelhetetlenül politikai vitákhoz fog vezetni, mivel valószínűleg Donald Trump amerikai elnök még a november eleji elnökválasztás előtt megpróbál majd kinevezni valakit a helyére, ezzel tovább növelve a konzervatív többséget a bíróságban. Trump Twitteren maga is a jog titánjának, illetve egy zseniális elmének nevezte a bírónőt.

Erről a lehetőségről hónapok óta szó volt, családja elmondása szerint Ginsburg egy nappal a halála előtt is arról beszélt, hogy leginkább azt kívánja, hogy ha meghal, ne töltsék be a posztját a választásokig.

Ugyanakkor fehérházi források szerint az elnöki stáb a lehető leghamarabb dönteni akar a pótlásról, amit aztán a szűk republikánus többségű szenátusnak is jóvá kell hagynia, emiatt garantálható, hogy a Ginsburg halála következtében megüresedett bírói helyről fog szólni az amerikai közélet a következő hetekben.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság kilenc tagja között jelenleg 5-4-es konzervatív többség van, Trump elnöki ciklusa során már két bírát nevezett ki, és a bíróság a legtöbb (bár nem minden) esetben épp e törésvonalak mentén szavazott a közelmúltban.

Üzent a kialakult helyzettel kapcsolatban Joe Biden demokrata elnökjelölt, aki szerint az embereknek kéne előbb megválasztaniuk az elnököt, és az elnöknek majd csak ezután kéne kineveznie az új bírát, akinek megbízatása amúgy élete végéig (vagy lemondásáig) tart.

Ginsburg a Harvard jogi karán tanult, 500 fős évfolyamában kilencen voltak nők. Pályáját ügyvédként kezdte New York és New Jersey államban, több jelentős, a Legfelsőbb Bíróság elé is eljutó ügyet vitt, melyben a nemi egyenlőtlenségekről volt szó, és hatból ötöt meg is nyert. Jimmy Carter elnök nevezte ki őt szövetségi fellebbviteli bírónak 1980-ban, a Legfelsőbb Bíróság tagja pedig Bill Clinton kinevezése után, 1993-ban lett. 2010-től kezdve, több kollégájának visszavonulása után a bíróság liberális szárnyának legismertebb és befolyásosabb tagjává vált. Mint a BBC írja, Ginsburg jogi karrierjét és tudását mind a liberális, mind a konzervatív oldalon nagyra tartották, halálhírének bejelentése óta republikánus és demokrata politkusok sora osztotta meg gyászüzenetét.