Müller Cecília: a védekezésnek most az a célja, hogy tudjuk élni a mindennapi életünket, de ezt biztonságosan tegyük

Három hónapos szünet után szombat kora délután visszatért az operatív törzs online sajtótájékoztatója. Erre lehetett is számítani, hiszen korábban szó volt róla, hogy ha a járványügyi helyzet úgy kívánja, akkor visszatér majd a tájékoztató, a járványhelyzet pedig most meglehetősen borús Magyarországon.

Müller Cecília országos tisztifőorvos azzal kezdte, hogy három hónappal ezelőtt is tudták, hogy csak nyugvópontra jutott a járvány, de nem ért véget, lehetett tudni, hogy lesz második hullám.

Mint fogalmazott, látni, hogy a tavaszi sikeres védekezést követően ennek a második hullámnak a természete eltérő a tavaszi hullámétól, ezért a kezelése is eltér ettől, Müller szerint ma már sokkal többet tudni a vírusról, mint tavasszal, és éppen ezért most egy másik stratégiát alkalmaznak.

Míg tavasz folyamán elsősorban az idősek voltak érintettek, Müller szerint a második hullámban jellemzően a fiatalok: a mai helyzet alapján a 20-29 éves korosztály a leginkább érintett a pozitív eseteket tekintve, és náluk a betegség tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel zajlik le. Ugyanakkor tudni azt is, hogy a vírust tovább tudják adni a magas kockázatúaknak, azaz időseknek vagy a krónikus betegségben szenvedőknek.

A védekezésnek most az a célja, hogy tudjuk élni a mindennapi életünket, de ezt biztonságosan tegyük: ezt a kettős célt szolgálják a mostani szabályok, és a cél, hogy most a járvány ne bénítsa meg az egész országot, mondta el a tisztfőorvos.

Müller Cecília is beszélt arról, hogy a fertőzöttek átlagéletkora egy mozgó adat, tavasszal ez magasabb volt, az egész eddigi járványidőszak alatt 41 év volt, míg az utóbbi 10 nap fertőzöttjeinek esetében 35 év, azaz ez alapján is egyértelmű, hogy a járvány most a fiatalokat érinti elsősorban Magyarországon. Épp ezért kérte a fiatalokat, hogy figyeljenek oda, hogy ne adják át a vírust idősebbeknek.

Müller szerint a cél most az, hogy kevés, célzott, de szigorúan betartott szabályt alkossanak: hétfőtől kiterjedtebben ellenőrzik a maszkviselést, nemcsak a tömegközlekedésen, de mindenféle nyilvános, zárt helyen viselnie kell mindenkinek a maszkot. Ezentúl ruhadarabbal vagy sállal sem szabad eltakarni az arcunkat, csak maszkot lehet hordani ezeken a helyeken.

„A lényeg az, hogy a maszkot jól viseljük” – mondta el Müller Cecília. Emellett érdemes elkerülni a zsúfolt helyeket, és fontos, hogy a kézmosásra is figyeljünk oda. Fontos szabály, hogy akinek bármilyen felső légúti tünetei van, ne menjen közösségbe.

Újságírói kérdésekre Müller megerősítette, hogy megnövekedett az igény a tesztek iránt, hiszen a második hullám felfutó részében van az ország, és készülnek arra, hogy további kapacitásokat vonjanak be a tesztelésbe. Szintén kérdésre válaszolva kiderült az is, hogy a háziorvosok nem csak telefonon fogadják a pácienseket, azaz nem lesz akadálya az ingyenes influenzaoltások beadásának, csak ehhez előzetes bejelentkezésre lesz szükség.