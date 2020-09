Sátrat emelve, éjjel-nappali őrséggel akadályoznák meg, hogy kikapcsolják a gázt az Iványi Gábor vezette MET intézményközpontjában

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az SZFE-nél is ismert piros-fehér szalagok, egy sátor és egy barikád áll az Iványi Gábor vezette Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) Dankó utcai intézménye előtt, hogy így akadályozzák meg, az állami közmű-szolgáltató kikapcsolja a gázt.

A józsefvárosi önkormányzati oldal cikke szerint a MET tartozása 30 millió forint, közben viszont az állam által elismert, de nem kifizetetett tartozás az intézményhálózat felé több milliárd forint. A szociális programokat ellátó intézmény vezetői évek óta próbálnak megegyezésre jutni a tartozás rendezéséről.

A Népszava szombat reggeli cikke szerint civil tiltakozók is megjelentek pénteken a Dankó utcában, hogy segítsenek megakadályozni a Wesley János Lelkészképző Főiskola és a hajléktalanokról gondoskodó Oltalom Karitatív Egyesület ellátását biztosító gázszolgáltatás kikapcsolását.

A lap beszámolója szerint a szolgáltató emberei sikertelenül próbálták meg elvinni a gázórát, ekkor mondták azt, hogy éjjel majd visszatérnek, feltörik az aszfaltot és úgy kapcsolják le a gázt, erre válaszul szervezték meg az őrködést.

Iványi Gábor elismerte, hogy jelentős tartozást halmoztak fel, de szerinte ennél sokkal több pénzzel tartozik nekik az állam, amiért jogsértő módon megfosztották őket egyházi rangjuktól.

Pénteken megfordult a helyszínen Pikó András józsefvárosi polgármester is, aki a lapnak elmondta: „Nem tudom máshogyan értékelni a történteket, csak politikai leszámolásként. Az Iványi Gáborék elleni fellépés illeszkedik abba a támadássorozatba, ami az Index, a színművészeti egyetem vagy például a Klubrádió ellen zajlik.” Beszélt a Népszavának arról is, hogy ahhoz, hogy a közművek feltörje a Dankó utcában lévő útszakaszt, az önkormányzat városüzemeltetési bizottságának tulajdonosi hozzájárulására van szükség, és Pikó nem szeretné megelőlegezni a döntést, de a felháborodást érzékelve szerinte a minimálisnál is kevesebb esélyét látja annak, hogy a bizottság megadja a hozzájárulást.

Pikó péntek este két levelet tett közzé Facebook-oldalán: egyiket Vecsei Miklósnak, a társadalmi felzárkózás ügyének miniszterelnöki biztosának, a másikat az üldözött keresztények államtitkárságának írta, és közreműködésüket kéri a helyzet megoldása érdekében.

„Beláthatatlan következményei lennének annak, ha ellehetetlenülnének az Oltalom Karitatív Egyesület hajléktalanokat ellátó intézményei” – mondta el a polgármester. A lap cikke megjegyzi, hogy a józsefvárosi önkormányzatnak anyagilag nincs módja segítséget nyújtani, de gyűjtés indult a felhalmozott közüzemi tartozás törlesztésére.

Mint az önkormányzati lap írja, csak a Dankó utcai intézményeknél 30 millió forintos hátralék gyűlt össze, z Oltalom vidéki oktatási és szociális intézményeinél pedig a tartozás 100 millió forintos nagyságrendű. Közben ugyanakkor a MET tagjai szerint az állam több mint hatmilliárd forinttal tartozik nekik jogerősen, hiszen a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 3 millió eurós kártérítést ítélt meg számukra, amiért elvonták a MET egyházi státuszát, és ennek egyelőre csak töredékét fizette ki az állam.

A három érintett, a MET által fenntartott intézmény gazdasági igazgatója, Ónodi István azt közölte a jozsefvaros.hu-val, hogy évek óta próbálják elérni a gázműveknél, hogy a magyar állam tartozásából vonják le az intézményhálózatét, és így nem kerülnének fizetésképtelen helyzetbe, de míg az ELMŰ és a Fővárosi Csatornázási Művek nyitott volt az egyéni megállapodásra, a gázszolgáltató nem.

A Dankó utcai intézmény előtt ezért mostantól állandó őrség fogja védeni az aszfaltfelületet, melynek feltörésével ki lehetne kapcsolni a gázt. A demonstrációjukat hatvan napra be is jelentették a rendőrségen.

Augusztus végén derült ki az is, hogy megvonja a kormány a többlettámogatást Iványi Gáborék iskoláitól, erről itt írtunk részletesebben.