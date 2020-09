„Olyan volt, mint egy polip”

Donald Trumpot eddig több nő vádolta meg szexuális zaklatással, mint ahány miniszter van az elnök kormányában: eddig összesen 25. A tábor pedig most még egy fővel bővül. Amy Dorris volt modell és színész a Guardian oldalán megjelent exkluzív interjújában részletesen leírta, hogyan zaklatta őt Trump 1997-ben, a US Open tenisztornán, egy privát páholyban. Dorris azt mondta, már korábban is gondolkodott azon, hogy nyilvánosságra hozza az élményeit, de látva, hogy mi történt a többi, Trumpot megvádló nővel, inkább hallgatott. A forgatókönyv egyelőre tényleg eléggé hasonló, mint amikor korábban érte az elnököt ilyen vád: Trump mindent tagad, ügyvédei szerint pedig Dorris csak azért állt elő a történettel, mert kevesebb mint két hónap múlva elnökválasztás lesz az Egyesült Államokban.



Zaklatás a VIP páholyban

Amy Dorris 1997-ben 24 éves volt, a floridai Boca Ratonban élt, onnan járt Miamiba modellkedni. Itt ismerkedett meg Jason Binnel, aki több luxussal és divattal foglalkozó magazin kiadója. Dorris és Binn járni kezdtek, majd pár héttel később Binn meghívta Dorrist, hogy menjen vele New Yorkba egy hosszú hétvégére. Dorris itt találkozott Binn barátjával, Donald Trumppal.



Trump ekkor 51 éves volt, második feleségével, Marla Maplesszel élt, és már rég igazi üzleti szupersztárnak számított. Dorris és Binn először a Trump Towerben találkozott az ingatlanmágnással szeptember 5-én, hogy onnan közösen menjenek a US Openre. Az egész út izgalmasan indult, Trump bevezette a 24 éves modellt a társaságba, hírességekkel találkozott, és végignézte, ahogy emberek autogramot kérnek Trumptól, sőt, még tőle is kértek, csak azért, mert Trump közelében volt. Viszont Dorris szerint a milliárdos kezdettől fogva nagyon nyomult, annak ellenére, hogy Binn végig velük volt.

A teniszverseny alatt Dorrisnak ki kellett mennie a mosdóba, hogy benedvesítse a kontaktlencséjét. Ekkor kezdődtek a bajok. A VIP páholyhoz tartozott egy külön mosdó, aminek ajtaját egy fal választotta el a páholy többi részétől. Amikor a nő kijött a mosdóból, Trump állt előtte. Dorris először azt hitte, hogy ő is csak a mosdóba akar menni, próbált valamit cseverészni, de Trump erőszakoskodni kezdett.

„Megragadott és lenyomta a nyelvét a torkomon. Próbáltam eltolni magamtól, de akkor csak még erősebben szorított, fogdosta a fenekem, a mellem, a hátam, mindent.” Dorris a Guardiannek azt mondta, hogy próbálta a fogával kitolni Trump nyelvét a szájából, amivel talán meg is sértette a férfi nyelvét, de az nem eresztette. Mindez, a nőnek úgy tűnt, hogy sokáig tartott, bár, mint mondta, valószínűleg pár pillanat volt az egész.

„Mindig úgy írtam le, hogy olyan volt, mintha egy polip szorítana magához. Tudom, hogy mások is így írták le, de tényleg olyan érzés volt. Elképzeled a tapadókorongokat a polip karjain, ahogy rád ragadnak és te csapdába estél. Így éreztem magam.”

Dorris azt mondja, kérte Trumpot, hogy hagyja abba, de érezte, hogy a férfi a nemet is igennek veszi. Aztán egyszer csak vége lett, ami után úgy érezte, az lesz a legjobb, ha visszamegy a többiek közé a páholyba és beszélget velük, azt mondta, érzett is egyfajta nyomást, hogy próbáljon normálisan viselkedni. Mindeközben viszont borzasztóan érezte magát.



Dorris több embernek is beszélt az esetről. Még aznap felhívta egy New Yorkban élő barátját és az édesanyját is, mindkettőjüknek részletesen elmesélte, mi történt. Ezt mindketten megerősítették a Guardiannek. Arra is megkérte Binnt, hogy szóljon Trumpnak, szálljon le róla.

Hogy ez megtörtént, vagy sem, arról nem tudni, Binn nem nyilatkozott a Guardiannek, de Trump csak nem szállt le Dorrisról. A párnak másnap is Trumppal volt programja, amire Dorris, mint mondta, direkt próbált nagyon konzervatívan felöltözni, hátha akkor majd Trump békén hagyja. Ismét a Trump Towerben találkoztak, ahol Puff Daddyvel és Lenny Kravitz-el fotózkodtak, Trump pedig újra folyamatosan flörtölt vele, a nő elmondása szerint azt kérdezgette tőle, hogy el tudja-e képzelni, hogy ott él, Trump rezidenciáján.

Két nappal később újra találkoztak, a nem sokkal korábban meggyilkolt Giovanni Versace megemlékezésén, bár a nő nem tudta, hogy Trump is ott lesz. Nemcsak ott volt,

hanem mellé ült, a szertartás alatt pedig a lábára tette a kezét, hangosan tictacot evett és folyton azt kérdezgette a nőtől, hogy nem kér-e. A milliárdos egész hétvégén végig azt a látszatot akarta kelteni, mintha Dorris és ő együtt lennének, ha pedig Dorris valaki mással akart volna beszélni vagy el akart távolodni, Trump egyik biztonsági embere visszakísérte Trumphoz.

Dorris azt mondta a Guardiannek, hogy azért nem menekült el New Yorkból, azért nem repült rögtön haza, mert nem volt pénze, nem volt hová mennie, ráadásul Binnel egyik eseményről mentek a másikra, ideje sem volt feldolgozni, hogy mi is történt, nem tudta, hogy ebben a helyzetben mit kellene tennie.

Egyeznek a történetek

Dorris története nagyon sokban hasonlít más, Trumpot szexuális zaklatással vagy egyenesen nemi erőszakkal vádoló nők történetére, ahogy arra is, ahogy Trump maga leírta, hogyan bánik nőkkel. A 26 vádló nő fele modellként dolgozott vagy szépségversenyeken indult. Többen számoltak be arról, hogy Trump kérdés nélkül fogdosni kezdte őket, benyúlt a szoknyájuk alatt – erről számolt be Kristin Anderson, aki a kilencvenes évek elején modellként dolgozott, amikor Trumppal találkozott. A 26 nő közül 11 nyilatkozta azt, hogy Trump erőszakosan megcsókolta és fogdosta őket, ez mondta Summer Zervos, aki Trump valóságshowjának egyik szereplője volt, Natasha Stoynoff újságíró és Karen Johnson volt táncos. És a polipos hasonlat is elhangzott már korábban, Jessica Leeds is ezt a hasonlatot használta, akit állítása szerint még a nyolcvanas években fogdosott Trump egy repülőgépem.

Leeds azt mondta, olyan volt, mintha Trumpnak hat karja lett volna, mindenhol ott volt a keze. Nemcsak abban van közös pont, hogy mit csinált Trump a nők vádjai szerint, de hogy hol, milyen környezetben. Többen számoltak be arról, hogy a zaklatás társaságban történt, pontosabban valamilyen társas eseményen, ahol Trump valahogy olyan helyzetet teremtett, hogy csak egy ajtó vagy fal válassza el őt és a nőt a társaság többi részétől. Karen Johnson beszámolója szerint Trump a Mar-a Lago-i villájában tartott szilveszteri bulin kezdte fogdosni, mikor a mosdóba indult, Jill Harth pedig azt mondta, szintén Mar-a-Lagoban, egy másik alkalommal Trump elvonta a társaságtól, hogy körbevezesse a villában, majd a gyerekszobában a falhoz nyomta és fogdosni kezdte, miközben a barátja pár szobával arrébb volt. Natasha Stoynoff szintén azt állítja, hogy Mar-a-Lagoban nyomult rá a milliárdos, amikor interjút akart vele készíteni, úgy, hogy az akkor éppen több hónapos terhes Melania Trump szintén ott volt valahol a házban.

Mindez pedig eléggé összecseng azzal, amiről maga Trump beszélt azon a kiszivárgott felvételen, amelyek az Access Hollywood című műsor forgatásán 2005-ben vettek föl, ahol Trump arról beszélt Billy Bush műsorvezetőnek, hogy

azért eszik tictacot, mert nem tudja visszafogni magát gyönyörű nők között, egyből csókolgatni kezdi őket, és itt hangzott el az a nagy botrányt kavart mondat is, hogy ha az ember híres, bármit megtehet a nőkkel, „a pinájuknál ragadhatod meg őket, azt csinálhatsz, amit akarsz”. A kiszivárgott felvétel a 2016-os választás előtt óriási botrányt kavart, több republikánus politikus is visszavonta a támogatását, Trump viszont annyival kommentálta az ügyet, hogy a férfiak így beszélnek egymás között, ez amolyan öltözői csevej volt, Bill Clinton ennél valószínűleg sokkal durvábbakat mond a golfpályán. A szexuális zaklatás vádját pedig minden esetben határozottan tagadta.

Akiknek nem segített a Me too

Nincs ez másként Dorris esetében sem. Trump ügyvédein keresztül a lehető leghatározottabban tagadta, hogy bármikor molesztálta volna a nőt, azt szerintük a nő bizonyítani sem tudja, pedig azon kívül, ami Dorris szerint a VIP páholyban történt, minden másra kellene, hogy legyenek tanúk. Az elnök ügyvédei azt állítják, hogy a nő magától döntött úgy, hogy Trump közelében marad a US Openen és a Versace megemlékezésen is, ahol nem kellett volna mindenképpen Trump mellett ülnie. Mint kiderült, Jason Binn - aki 1999-ben legjobb barátjának nevezte a milliárdost - a Guardiannek nem nyilatkozott, Trump jogi csapatának viszont igen, azt, hogy nem emlékszik, hogy az akkori barátnője bármit is mondott volna neki Trump viselkedéséről. Trump ügyvédei még annyit tettek hozzá, hogy Dorris semmilyen feljelentést nem tett az ügyben, Trumpot sem kereste meg, az pedig, hogy az elnökválasztás előtt két hónappal állt elő a történtekkel, arra enged következtetni , hogy politikailag motivált akcióról van szó.

Dorris a Guardiannek azt nyilatkozta, hogy ő politikailag független, többször szavazott már republikánus jelöltre, és akkor is előállt volna a történetével, ha egy demokrata követte volna el ellene ugyanezt. A nő már korábban is gondolkodott rajta, hogy a nyilvánosság elé tárja a történetét, de látta, mi történt azokkal a nőkkel, akik még 2016-ban vádolták meg az elnököt, és inkább meggondolta magát.

Velük ugyanis az történt, hogy miután az akkor még csak elnökjelölt Trump csapata határozottan tagadta a történteket, és politikai támadásnak minősítette a vádakat,

Trump pedig több alkalommal nagy nyilvánosság előtt hazudozónak nevezte őket, többekről pedig úgy beszélt, mint akik nem is elég jó nők ahhoz, hogy foglalkozzon velük. Dorris úgy érezte, hogy a Trumpot vádló nőket senki nem vette komolyan, nem támogatta őket vagy hallgatta meg őket. A 25 nő közül többen úgy érzik, a kiállásunak annyi eredménye lett, hogy nyilvánosan meghurcolták őket, fenyegető és gyűlölködő leveleket kaptak, nehézségeik voltak a munkahelyükön. Többen azt mondták, hogy a nőtársaiktól sem kaptak elég támogatást, sőt, a nők gyakran kritikusabbak voltak velük, mint a férfiak.

Mindez egy évvel a Me too mozgalom előtt történt. Azóta változott a világ. A több híresség zaklatási ügyeit is felszínre hozó mozgalom elérte Harvey Weinstein hollywoodi sztárproducer bebörtönzését, és érezhetpően megváltoztatta a közhangulatot a hasonló ügyekben. A Guardian cikke szerint több, Trumpot megvádoló nő úgy érzi, ha a Weinstein-botrány kitörése után álltak volna elő a történetükkel, egész máshogy alakultak volna a dolgok.

De tegyük hozzá azt is, hogy voltak olyan nők is, akik már a Me too botrány után jöttek elő a Trumppal szembeni vádakkal, de az ő esetükben sem történt semmi. Valószínűleg Dorris sem számít arra, hogy óriási áttörést hoz majd az, hogy a a nevét vállalva elmondta a történetét. Saját elmondása szerint azért tette, mert az ikerlányai nemsokára 13 évesek lesznek, és azt akarja, hogy tudják, senki nem nyúlhat hozzájuk, ha ők nem akarják, és példát akar mutatni a lányainak, hogy ha mégis ilyen történik, azt nem lehet szó nélkül hagyni. És azt is szeretné, ha az emberek tudnák, milyen elfogadhatatlan dolgokat művel az ember, aki most éppen az Egyesült Államok elnöke.