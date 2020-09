A rossz szájíz miatt megváltoztatnák a kanadai Asbestos város nevét, de a helyiek nem túl lelkesek a felmerült lehetőségektől

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nekifutna a kanadai Québec tartományban lévő település, Asbestos a névváltoztatásnak, de a CBC beszámolója szerint a helyiek nincsenek oda a hivatalosan is jóváhagyott alternatívákat hallva.

Asbestos város megkopott fényét mutatja, hogy még a Wikipedián is csak egy dátumozással ellátott, nem túl szerencsés fotó lelhető fel innen Fotó: Wikipedia

Asbestos egykor a város iparát gazdaggá tevő magnézium-szilikátról, azaz azbesztről kapta a nevét, amiről azonban azóta kiderült, hogy az építkezéseken és az iparban számos módon alkalmazott anyagról folyamatosan olyan finom szemcsék válnak le, melyek rendkívül ártalmasak az egészségre. Az azbeszt használatát a 20. század utolsó évtizedeiben világszerte korlátozni kezdték, a kanadai Asbestos legjelentősebb bányája, a Jeffrey tíz évvel ezelőtt állt le.

Arról, hogy új név kéne a településnek, tavaly született döntés, egy névpályázatot írtak ki, amire több mint ezer ötlet érkezett. A városi elöljárók, illetve az illetékes bizottság tagjai ezután négy ötlettel álltak elő: Jeffrey (a bánya után), Phénix (az újjászületést szimbolizálva), Apalone (egy veszélyeztetett helyi teknős után), illetve Trois-Lacs, ami régen egy önálló település neve volt, de 1999-ben beolvadt Asbestos-ba.

Caroline Payer városi tanácsnok viszont arról beszélt a CBS-nek, hogy amennyire ő látja, a helyiek nem túl lelkesek a felmerült ötletekkel kapcsolatban, és ezért elképzelhető, hogy további ötleteket is az emberek elé fognak tárni, bár a közösségi tervezésnek nem segít a koronavírus-járvány.



Egy helyi apró sörfőzde tulajdonosa, Yan St-Hilaire arról beszélt a lapnak, hogy a város mostani neve annyira negatív konnotációt hordoz, hogy az árt az üzletnek, úgyhogy részéről mindegy, mi lesz az új név, csak legyen már valami. Mint elmondta, ő egyedül a Trois-Lacs-ot támogatja, igaz, a jelek szerint azt se nagyon.

Payer szerint a városlakók rengeteg ötlettel álltak elő, ezért most megpróbálhatnak majd keresni valamit, amire a helyiek is büszkék lehetnek. A tervek szerint jövő hónapban lehet majd egy népszavazás a város nevéről, ahol minden 14. életévét betöltött helyi lakos szavazhat majd. Hogy csak erre a négy lehetőségre, vagy lesznek további verziók is, az hamarosan kiderül.