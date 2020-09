Magyarázatot találtak a botswanai tömeges elefántpusztulásra

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A vízben lévő cianobaktériumokból származó méreganyagok végeztek több mint 300 elefánttal idén Botswanában - jelentették be a hatóságok hétfőn, amikor beszámoltak a hónapok óta tartó nyomozás eredményéről.

A cianobaktériumok mikroszkopikus méretű organizmusok, megtalálhatóak általában a vízben és esetenként a talajban is. Nem mindegyik termel méreganyagot, de a kutatók szerint a globális felmelegedés hatására egyre gyakrabban fordulnak elő a toxikus baktériumok. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) adatai szerint Dél-Afrika hőmérséklete kétszer olyan gyorsan emelkedik, mint a globális átlag.

Cyril Taolo, a vadvédelemért és nemzeti parkokért felelős minisztérium helyettes vezetője az ügyben tartott sajtótájékoztatón elmondta, az elpusztult állatok száma 330-ra emelkedett.

"A legutóbbi tesztek cianobakteriális idegmérgeket azonosítottak az egyedek halálának okaként. Ezek a baktériumok a vízben találhatók meg" - mondta Mmadi Reuben, a minisztérium főállatorvosa.

Speciális elemzést végeztek tetemekből, vérből, talajból, időszakos vizekből vett mintákon, ezekben cianobaktériumokat azonosítottak. Reuben elmondta, hogy az Okavango deltájában élő cianobaktériumok halálos toxinokat tudnak termelni, az elhullott állatokon pedig az idegrendszerük összeomlásának jelei mutatkoztak. Ugyanakkor rengeteg kérdés vár még megválaszolásra, például hogy miért csak az elefántok pusztultak el és miért csak azon a területen? "Számos elméletünk van, melyeket még vizsgálunk" - tette hozzá.

Reuben szerint elképzelhető, hogy más állatok is ittak a baktériumokat rejtő vizekből, mégsem volt rájuk hatással, mivel az elefántok ormányukat használják vízivásra, így lehetséges, hogy ők a felszín alatti mélyebb rétegekből ittak, ahol a baktériumok élnek.

A cianobaktériumok elszaporodása káros lehet az emberekre és az állatokra is. A tudósokat aggasztja ennek lehetősége, mivel a klímaváltozás a vizek hőmérsékletének emelkedésével jár, ami számos baktérium számára kedvezőbb feltételeket jelent.

"Azt is észrevettük, hogy amikor június környékén elkezdtek kiszáradni a kisebb vízfelületek, az elefántok halálozási aránya is visszaesett. Tudjuk, hogy hamarosan itt van az esős évszak, ezért több intézkedésen is dolgozunk, melyek biztosíthatják, hogy ne legyen több elefántpusztulás a területen" - mondta Reuben.

Afrika teljes elefántpopulációjának mérete csökken az orvvadászat miatt, Botswanában azonban, ahol a kontinens elefántjainak csaknem egyharmada él, növekedett az ormányosok száma, jelenleg mintegy 130 ezerre tehető az állomány. (MTI, Guardian)