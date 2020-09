Egy somogyi család intézetis lányokat fogadott be, hogy prostitúcióra kényszerítse őket

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A Somogy Megyei Főügyészség több 18. életévét be nem töltött felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem bűntette miatt emelt vádat azzal a 38 éves nővel és 43 éves élettársával szemben, akik a hozzájuk szökött, kiszolgáltatott helyzetű lányokat prostitúcióra kényszerítették, majd a bevételből tartották el magukat.

A vádirat szerint a 2000-ben született hányattatott sorsú lány interneten ismerkedett meg az asszony fiával, akivel párkapcsolatot létesített és rendszeresen kiszökött hozzájuk az intézetből. A biztonságos otthonra vágyó lányt a megvádolt nő 2017 decemberében hivatalosan is családjába fogadta és a kiskorú gyámja lett. A lány ekkor költözött be a vádlottak elhanyagolt, félkomfortos három helyiségből álló házába, ahová nem volt bevezetve a folyóvíz, így a tisztálkodási lehetőségek is korlátozottak voltak.

2018 tavaszán a vádlottak felvetették, hogy a lány prostitúcióval járuljon hozzá eltartásához és a családi kiadásokhoz, ezért a kiszolgáltatott fiatal lányt naponta kivitték a 61-es főút Inke és Vése közötti szakaszára, hogy az út mellett szexuális szolgáltatást nyújtson az autósoknak.

A nő – aki szintén dolgozott prostituáltként – óvszerrel is ellátta a fiatal lányt, valamint telefonon is szervezett találkozókat jellemzően külföldi férfiakkal, akik panziókba vitték. A szexuális szolgáltatás ellenértékét (ami alkalmanként 10-25 ezer forint volt) a sértett mindig átadta a vádlottaknak.

A vádlottak 2019 nyarától, majd 2019 decemberétől még két, szintén nehéz sorsú, intézetből szökött kiskorú lányt fogadtak be otthonukba, akiket – kiszolgáltatott helyzetükkel visszaélve - szintén szexuális szolgáltatás nyújtására vettek rá. A prostitúciós tevékenységért kapott pénzt a vádlottak ezektől a lányoktól is beszedték és megélhetésükre, valamint arany ékszerek vásárlására fordították.

A vádirat szerint a vádlottak cselekménye emberkereskedelmet valósított meg, mivel a létfenntartásukat biztosító családi háttérrel nem rendelkező, a vádlottakkal függőségi viszonyban lévő kiskorúakat vettek rá arra, a prostitúcióra függetlenül attól, hogy azt önként vállalták,

viszont lehetőséggel nem rendelkező, kiszolgáltatott kiskorúak érvényes beleegyezést ehhez ne nem adhat.

Ilyen jellegű emberkereskedelem bűntette miatt jelenleg is több ügy van folyamatban a Somogy Megyei Főügyészségen. A kiemelt tárgyi súlyú bűncselekményt öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a törvény, ezért a főügyészég vádiratában előkészítő ülésen történő beismerés és tárgyalásról lemondás esetére 10-10 évi fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben.