Felkészült a magyar egészségügy: csak a lélegeztőgépekhez szükséges áramfejlesztők nem érkeztek még meg a kórházakba

Bár a miniszterelnök szerint felkészült a magyar egészségügyi rendszer a második hullám kezelésére, kiderült, hogy a lélegeztetőgépek biztonságos működéséhez szükséges áramfejlesztők számos kórházba még nem érkeztek meg, írja a G7. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ múlt héten hirdette ki a 38+11 dízelaggregátor beszerzéséről szóló közbeszerzési eljárás eredményét. Az előzetesen becsült félmilliárdos összegnél valamivel olcsóbban 437 millió forintért szállítja az eszközöket Formula Mérnökiroda Kft.. A G7 szerint aggasztó, hogy a felszerelést váró

a 21 kórház közt több olyan is van, ami most is kezel koronavírus-fertőzötteket, vagy majd fognak, mert covid-kórháznak jelölték ki őket.