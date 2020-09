Egy 16 éves fiú levágta magáról a nyomkövetőt, aztán megkéselte az exét és annak anyját

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egy 16 éves fiú levágta a nyomkövetőt magáról, aztán megkéselte a volt barátnőjét és annak édesanyját, írja a Fővárosi Főügyészség a közleményében.

A vádirat szerint a 16 éves fiú viharos, ,,se veled, se nélküled” szerelmi viszonyt (sic!) folytatott egy kiskorú lánnyal, akit alkalmanként meg is ütött. A lány végül szakította fiúval, aki azonban ezt nem tudta feldolgozni.

A fiatalkorú 2018-ban, korábbi párkapcsolatában a jegyese életére tört, emiatt bűnügyi felügyelet alatt állt, nyomkövetőt is viselt. A fiú 2019. augusztus 8. napján levágta magáról a nyomkövetőt és egy bicskát magához véve átment Pestről a XI. kerületbe, ahol a volt barátnőjére és a lányát védeni igyekező édesanyára támadt. A lányt a földre rántotta és leszorította, aztán őt is és a lány anyját is többször megszúrta. A fiatalkorú támadó csak akkor hagyta abba a késelést, amikor az édesanya telefonon segítséget ért. A lány életét csak a gyorsan kiérkező mentők tudták megmenteni.

A Fővárosi Főügyészség a fiú ellen előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és – a bűnügyi felügyeletből eltávozás miatt – fogolyszökés vétsége miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken.

A törvény szerint egy bűncselekmény elkövetésekor tizenhatodik életévét betöltött fiatalkorúra kiszabható szabadságvesztés leghosszabb tartama életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmény elkövetése esetén tizenöt év. A vádlott jelenleg letartóztatásban van.