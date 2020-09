Őrizetbe vették Joshua Wongot, a hongkongi diákvezért

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Joshua Wong, a 23 éves hongkongi demokráciapárti vezető 2019. szeptemberében a hongongi kormányzati központ előtt. Fotó: PHILIP FONG/AFP

Őrizetbe vették csütörtökön az egyik legismertebb hongkongi demokráciapárti vezetőt, a 2014-es esernyős forradalom egyik vezérét. Wongot azzal gyanúsítják, hogy tavaly október 5-én az arcát eltakarva vett részt egy illegális demonstráción. Aznap lépett életbe Hongkongban a tüntetéseken az arc eltakarását tiltó jogszabály.

Ezt a törvényt később a hongkongi Felsőbíróság alkotmányellenesnek ítélte, de aztán idén áprilisban a fellebbviteli törvényszék úgy határozott, hogy a tiltás csak az engedélyezett demonstrációk esetén alkotmányellenes, vagyis most ezért gyanúsíthatják törvénysértéssel Wongot, akit 2017-ben amerikai képviselők még a Nobel-békedíjra is felterjesztettek. (Via MTI)