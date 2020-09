A Patagonia politikai üzenet rejtett el a rövidgatyáiban: “Szavazd ki a seggfejeket!”

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Az utolsó példány is elfogyott abból a rövidnadrág-szériából, amit a világ egyik legnagyobb outdoor ruházati cége, az amerikai Patagonia egy rejtett politikai üzenettel megspékelve dobott piacra. A gatyák belső oldalára varrt kis textilcímke leffentyűs részének belső oldalára ugyanis a VOTE THE ASSHOLES OUT, vagyis a SZAVAZD KI A SEGGFEJEKET üzenetet hímezték.

A dolognak szándékosan nem csaptak semmiféle hírverést, így érték el, hogy még mi is írjunk róla.

A szlogent a nagyközönség egyszerűen Trump-ellenes kiállásként értelmezte, a cég közelmúltját tekintve nem is indokolatlanul, ők azonban hivatalosan azt nyilatkozták, hogy ez minden olyan politikusra vonatkozik, aki tagadja a klímaváltozást vagy kételkedik abban. Maga a mondat idézet a céget alapító sziklamászó-környezetvédő aktivista-tenkarás műlegyes horgász Yvon Chouinard-tól.

A Patagonia nyíltan politizáló cég, amely többször is konkfliktusba, sőt perbe is keveredett a Trump-adminisztrációval. Amikor az elnök 2017-ben egyik rendeletével lecsökkentette két Utah állambeli nemzeti park, a Bear Ears és a Grand Staircase-Escalante területét, a Patagonia először kisöpört minden tartalmat a weboldaláról, ahová egyetlen felirat került, fekete alapon:

“Az elnök ellopta a földedet”

Majd környezetvédő szervezetekkel együtt pert indítottak az elnök ellen.

2018-ban nyíltan támogattak két demokrata szenátorjelötet Montana és Nevada államban, olyan helyeken, ahol további nemzeti parkok kerültek veszélybe. Mindkét jelöltet megválasztották.

2019. szeptember 20-án a cég szabadnapot adott az összes üzlete és irodája dolgozóinak, hogy elmehessenek a nagy klímaváltozásügyi tüntetésekre.

A soron következő szenátusi választáson 35 szék sorsa dől el, a cég 22 körzet esetében megjelölte, hogy a környezetvédelmi programja s gyakorlata alapján melyik jelöltet támogatja. Köztük egy független akad, a többi demokrata.

(via Highsnobiety)