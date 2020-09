Állítólag öngyilkossággal fenyegetőzött Trump júliusban leváltott kampányfőnöke

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Rendőrök vitték kórházba megfigyelésre Brad Parscale-t, Donald Trump újraválasztási kampányának egykori vezetőjét. A rendőröket Parscale neje riasztotta azzal, hogy a férje felfegyverkezve azzal fenyegetőzik, hogy kárt tesz önmagában.

Brad Parscale a Trump torony lobbijában. Fotó: Albin Lohr-Jones/dpa Picture-Alliance/AFP

DeAnna Greenlaw, a Fort Lauderdale-i rendőrség őrmestere szerint a rendőröket azzal riasztották, hogy "egy felfegyverkezett férfi öngyilkosságra készül". Elmondása szerint a helyszínre érkező rendőröknek "a felfegyverzett alany" neje is azt mondta, hogy a férje azzal fenyegetőzik, hogy kárt tesz magában, és ehhez a házban bőven rendelkezésre állnak fegyverek.

Karen Dietrich, a város rendőrfőnöke később annyit tett hozzá ehhez, hogy Parscale önként vonult be a Broward megyei Egészségközpontba, ahova a rendőröknek akár előállítani is joguk lett volna, tekintettel arra, hogy önmagára és másokra is veszélyt jelentett.

Parscale már Trump első választási kampányában is jelentős szerepet játszott, neki tulajdonítják a célzott Facebook-hirdetésekre építő reklámstratégia kidolgozását. Trump újraválasztási kampányát 2018 februárjától idén júliusig vezette, amikor is vele vitették el a balhét az elnök siralmasra sikerült tulsai nagygyűléséért. Trump a járvány közepette is ragaszkodott hozzá, hogy nagygyűlést tartson, aminek meg is lett az eredménye. Egyrészt hiába harangozta be Parscale, hogy milliószámra igényeltek jegyeket Trump hívei, valójában csak a BTS nevű zenekar rajongói, az A.R.M.Y tagjai adtak le milliószámra kamu igényléseket. Így a húszezres csarnokban jó, ha negyedház volt. Na, ez a negyedháznyi néző se volt képes rendesen tartani a távolságot, pláne maszkot viselni, így az esemény szuperfertőző gócponttá alakult. Itt fertőződhetett meg az egykori elnökjelölt, Herman Cain is, aki bele is halt a betegségbe. (Via New York Magazine)

