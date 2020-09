Egy, a karanténszabályokat megszegő magyar férfi okozott covidpánikot Kambozsában

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Több mint nyolcvan embert kell tesztelni koronavírusfertőzésre Kambodzsában egy magyar állampolgár miatt, jelentette a helyi egészségügyi minisztérium. A hetvenéves magyar férfi szeptember 13-án Franciaországból érkezett. Tesztelni csak a kötelező karantén 13. napján tesztelték, így csak most szombaton derült ki, hogy covidos. Emiatt most a helyi hatóságoknak fel kell kutatniuk az azonos járaton utazó 84 utast, hogy őket is leteszteljék.

A kambodzsai egészségügyi minisztérium szerint további aggodalomra ad okot, hogy a magyar férfi a hírek szerint a karanténszabályokat is megszegte. Elhagyta otthonát, hogy festményeket vásároljon. Ezért most az őt fuvarozó tuktuk sofőrjét is tesztelni kellett, illetve a hatóságok az általa felkeresett üzletek dolgozóinak állapotát is monitorozzák.

Kambodzsában a hivatalos adatok szerint eddig összesen 276 koronavírusfertőzöttet diagnosztizáltak. (Via MTI)