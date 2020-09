Nem taníthat óvodásokat egy francia tanár, mert teljesen szét van tetoválva

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Egy francia pedagógust eltiltottak attól, hogy óvodásokat is tanítson, mert az egész testét, az arcát és még a nyelvét is tetoválások borítják, sőt még a szeme fehérjét is feketére festette.

Sylvain Helaine, azaz más néven Freaky Hoody egy fotózáson Palaiseau-ben 2020. szeptember 22-én. Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

A 35 éves Sylvain Helaine, azaz más néven Freaky Hoody azt mondta, elveszített egy óvodai állást, miután egy szülő panaszkodott az oktatási hivatalnál, hogy a férfi úgy megrémisztette a 3 éves fiát (akit amúgy nem tanított), hogy rémálmai vannak tőle. Pár hónappal a panasz után az iskola közölte, óvodásokat nem taníthat többé. A férfi – aki szerint a döntés eléggé szomorú – a megegyezés értelmében így is taníthat, de csak hat évnél idősebb gyerekeket.

Azt állítja, az első sokk után a tanítványai már nem akadnak fent a megjelenésén. „Minden tanítványom és minden szülő mindig okés volt velem, mert alapvetően ismertek engem” – mondta Helaine, aki a becslése szerint eddig kb. 460 órát tölthetett a tetoválók tűje alatt. 27 éves korában készült az első tetoválása, amikor egy londoni magániskolában tanított, és egy „egzisztenciális krízisen” esett át, azóta a tetováltatás a szenvedélye.

Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

A férfi marad általános iskolai tanár, azt mondta, imádja a munkáját. Azt mondta, reméli, segít abban a diákjainak, hogy elfogadják a normától eltérő embereket, így „talán felnőtt korukban kevésbé lesznek rasszisták meg homofóbok, és nyitottabbak lesznek”. (Reuters)