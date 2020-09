A globális átlaghoz képest kicsit gyorsabb ütemben melegszik Magyarország éghajlata

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

A hétköznapi életben is egyértelműen látszanak a klímaváltozás jelei, hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Radics Kornélia szerint mindenki észreveheti, hogy az extrém szárazságok mellett a csapadékjelenségek intenzitása és a frekvenciája is mennyire megváltozott: azaz ritkán, de akkor felhőszakadás mennyiségű csapadék esik, amit a termőföld nem képes megfelelően hasznosítani. Ezekből aztán földcsuszamlások és egyéb károkozások történhetnek. Hozzátette: mindenképpen kimutatható Magyarországon is a klímaváltozás jelensége, ami ráadásul

a globális átlaghoz képest kicsit gyorsabb ütemű,

és elsősorban a csapadékjelenségek egyre szélsőségesebb átrendeződését eredményezi.