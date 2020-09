A városban a kicsi kocsi a legnagyobb

A városi forgalom örök bajnoka a kiskocsi, vagy más néven, mily meglepően találó is ez a név: a városi autó. A "méret a lényeg" jellegű gondolkodás, az "egységnyi pénzért több vasat" igénye pszichológiai nyomást jelent, ha autóvásárlásra kerül a sor, de ha belegondolunk, mire is fogjuk használni valójában a kocsit a városban, könnyen ráébredhetünk, mire van valójában szükségünk. Mert milyen előnyei is vannak egy kisautónak egy, a mi igényeinkhez feleslegesen túlméretezett kocsival szemben?

1, Könnyebb vele parkolóhelyet találni

Egy városi kiskocsi számára olyan rések is megnyílnak a mindennapi, parkolóhelyekért folytatott harcban, amelyeket egy öt métert közelítő középkategóriásból vagy még nagyobb kocsiból észre sem lehet venni.

2, Az áruházi parkolóhelyeket kisautókra méretezik

Valahol valami nagyon elromlott a nagyáruházi parkolóhelyek alapterületével kapcsolatban az idős során. És ez a valami leginkább az autók mérete. A Kispolszkik, Trabantok világából az évtizedek óta növekvő méretű mai kocsik világába átlépve azt találjuk, hogy ahol a pici kocsival szinte keresztben is el lehet férni, ott egy mai átlagos méretű gép ajtajait se lehet kinyitni a beállás után. Na de egy kis városi kocsiét, ugye!

3, Kevésbé stresszes vele a mélygarázsban forgolódni

A többszintes nagyvárosi mélygarázsok spirállehajtóján kanyarogva jövünk rá a leggyorsabban, hogy milyen jól döntöttünk, amikor városi autót választottunk a városi autózáshoz!

4, Kevesebb az esélye, hogy kárt teszünk az autónkkal valami nagy értékű dologban

Egy kisautó méreteivel a városi forgalomban sérülésmentesen ide-oda siklani inkább mókás élmény, mint feszítő stressz. Ez pedig hosszú távon, bármilyen jó sofőr is valaki, már csak a nagy számok törvénye alapján is pozitív hatással van a biztosítási díjakra.

5, Könnyebb, gyorsabb lemosni

Egy körbeszaladás a samponos spricceléssel: egy százas. Egy alapos kör a habkefével: kétszáz. Még egy kör a foltmentes öblítővel: egy újabb kétszázas. Ennyiből le lehet mosni egy kiskocsit, kábé öt perc alatt.

6, Könnyebb, gyorsabb kitakarítani

Porszívózásnál se mindegy, hogy hét négyzetmétert vagy tízet kell kipucolni, végigkúszni, áttörölgetni, végigkutatni a résekbe behullott sültkrumpli-darabok és kekszmorzsák után.

7, A kis méret nagy megtakarítás a benzinkútnál

Városi tempónál a fogyasztást leginkább az autó egy paramétere határozza meg: mekkora a kocsi tömege. Autópályán, stabil 130-nál szinte mindegy, hogy egy vagy két tonna siklik-e órákon át (bár ilyenkor a légellenállás, a kocsi homlokfelülete megint csak a kisebb kocsiknak jelent komoly előnyt), viszont a zöldre váltó lámpáknál csak az a fontos, mekkora súlyt kell újra és újra felgyorsítani álló helyzetből 50-re. A kis kocsik kis motorja is nagy előnyt jelent a városban: kis motor, kevés henger, kis dugattyúk: kis súrlódások, kis veszteség.

8, A kisebb, olcsóbb autót nem sajnálja annyira az ember



A város: csatatér. Az autó: harci eszköz. Sérül, kopik, törik, fakul a mindennapi küzdelemben. Kisebb értékű technika - kevesebb para a hétköznapokban.

9, A kisautó is lehet óriási a szolgáltatásaiban!

A XXI, századi autóiparban egy autó képességei már nem függenek a mérettől. Csodás hangzású hifi, a legkorszerűbb kütyük tolatókamerától adaptív tempomatig, a legmagasabb szintű biztonság - mindez elérhető S-es méretben is.

10, Olcsóbb szervizelni, karbantartani

Szegény harcostársunk hamar odavész a csatákban, ha nem kapja meg időről időre a megfelelő roboráló kúrákat, wellnesskezeléseket, gyógyító kúrákat. Kis test - kisebb költség. A fürge, kis igényű harci póni fitten tartása sokkal több pénzt hagy a zsebben üzemanyagra és mindannak a sok-sok csodálatos lehetőségnek a kihasználásra, amit maga a városi létezés jelent.