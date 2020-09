Szlovákiában vészhelyzetet hirdetnek a járvány miatt

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Október elsejétől 45 napra vészhelyzetet vezet be a szlovák kormány a koronavírus -fertőzöttek számának emelkedése miatt.

„A helyzet további romlásának megfékezéséhez szükséges a vészhelyzet bevezetése” - indokolta a lépést Igor Matovic szlovák kormányfő még hétfőn, a Központi Válságstáb ülése után. Matovic az intézkedés jóváhagyása után, szerdán azt írta: a vészhelyzet egyelőre másfél hónapig marad érvényben, és annak esetleges meghosszabbításáról az egészségügyi helyzet fényében döntenek majd.

Szlovákiában márciusban hirdetett rendkívüli helyzetet a kormány a koronavírus terjedésének veszélyére hivatkozva, ez jelenleg is hatályban van. A rendkívüli helyzet márciusi kihirdetése után néhány nappal egészségügyi vészhelyzetet is kihirdettek, ez utóbbi júniusban lejárt.

A vészhelyzet, amely októbertől lép érvénybe, az egészségügyi vészhelyzetnél szélesebb körű intézkedéseket lehetővé tévő, általános vészhelyzet lesz. A szlovák jogrend szerint vészhelyzetet, emberéleteket vagy a környezetet közvetlenül veszélyeztető állapot esetén hirdethet ki a kormány, annak idején az állam a szükséges mértékben és átmenetileg korlátozhatja az alapvető emberi jogokat is.

A már korábban többször is érvényesített rendkívüli helyzetnél, illetve a most októbertől kihirdetett vészhelyzetnél már csak egy magasabb állapotszint van, a rendkívüli állapot. Ez utóbbit a parlament javaslatára az államfő hirdeti ki, ám erre még nem volt példa az ország történetében.

Októbertől a kormány központi válságstábjának hétfői döntése alapján több járványügyi intézkedést is szigorítanak. Ezek közé tartozik, hogy ötven főben korlátozzák az összes tömegrendezvény résztvevőinek maximális számát, illetve a vendégek és a vásárlók számát az üzletekben és vendéglátóhelyeken.

Újra szigorodnak a szájmaszkok viselésére vonatkozó rendelkezések is, kül- és beltéren egyaránt kötelező lesz a viselésük, ha nem tartható fenn a legalább kétméteres távolság az egyes emberek között.

A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ friss adatai szerint Szlovákiában kedden mintegy hét és fél ezer teszt elvégzése alapján 567 új fertőzöttet regisztráltak. Az országban három hete többé-kevésbé folyamatosan emelkedik az újonnan regisztrált fertőzötteknek az egyhetes adatok alapján számolt napi átlaga is, ami vasárnap 360 volt, vagyis duplája az egy héttel korábbi adatnak.

A héten Csehországban is bejelentették, hogy a járvány miatt szükségállapotot hirdetnek. (MTI)