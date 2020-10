Három év börtönre írtélték az iszlamofób férfit, aki rátámadt egy terhes nőre

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Három év börtönt kapott az az ausztrál, iszlamofób férfi, aki megütött egy terhes nőt tavaly novemberben Sydneyben egy kávézóban.

A 44 éves Stipe Lozina azután támadt a nőre, hogy odament az asztalukhoz pénzt kérni, ám a 38 hetes terhes nő visszautasította. A férfi erre azt mondta, hogy „ti muszlimok tették tönkre anyámat” majd a földre vitte és ott ütötte a nőt. A férfi legalább 14-szer ütötte meg és egyszer rúgta tarkón a terhes nőt, mire a kávézó többi vendégének sikerült leszerelnie.

Az esetről felvétel is készült:

A csütörtöki bírósági tárgyaláson a bíró azt mondta, hogy a támadás súlyosan veszélyeztethette volna a nő és a magzata életét. A megtámadott nő szerint, ha senki nem avatkozik közbe, akár meg is halhatott volna. A nő csak apróbb sérüléseket szerzett és a gyerekét is rendben megszülte néhány héttel később, de azóta is retteg a nyilvános helyeken, hogy valaki a vallása miatt újra megtámadja.

A bíróság a kiszabott büntetésnél figyelembe vette, hogy a támadó férfi skizofréniával küzd. (BBC)