Hogyan lehetsz környezettudatos vásárló?

Mielőtt a koronavírus megjelent volna a bolygón, az emberiség éppen azzal volt elfoglalva, hogy egymásra mutogatva próbált kitalálni valamit, hogyan is menthetnénk azt meg saját magunktól. Aztán elkezdődött a járvány és a történelmet olyanok is elkezdték írni, akiknek addig fogalmuk sem volt róla, hogy részt vesznek benne. Jelenleg egyre keserűbb szájízzel nézzük azokat a posztokat, amiken áprilisban még nagyokat röhögtünk, hogy bizony mihez kezd az ember a felgyülemlett negyven kiló liszttel vagy hova is teszi a százötven guriga vécépapírt egy negyven négyzetméteres lakásban. A mentsük meg a bolygót szlogenek átkonvertálódtak mentsünk meg magunkat felkiáltásokká, bár sokan már ekkor is sejtették, hogy a kettő nem elválasztható egymástól.

Ezért aztán idén a Nestlé a SPAR-ral karöltve „Hogyan legyek környezettudatos vásárló?” címen kisokost készített, amelyben hasznos tanácsokkal és útmutatókkal segíti a vásárlókat a környezettudatos döntések meghozatalában, hiszen ha a világon változtatni kell, akkor változtatni kell a hozzáállásunkon is.

A kiadvány fő témája a fenntartható életmód, az élelmiszer-pazarlás, illetve a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése. A szelektív hulladékgyűjtés alapszabályain túl az olvasók tippeket kaphatnak arra vonatkozóan, hogy miként csökkentsék ökológiai lábnyomukat a bevásárlás során, és hogyan mérsékeljék a háztartásukban megtermelt csomagolási- és élelmiszerhulladék mennyiségét.

Annak ellenére, hogy kinyomták, az új kisokos digitális lábbal is bővült: a kiadvány online is átlapozható és letölthető, illetve a Hova dobjam? blogon a vásárlók további tanácsokat kaphatnak a fenntarthatóbb életstílus és az újrahasznosítás témakörében. A Nestlé és a SPAR nem volt rest a kiadvány alapján kisfilmet is készíteni, ez leginkább a környezetbarát csomagolásokról szól.

Szerencsére azért nem csak nekünk kell tennünk a jobb világért, hanem több más élelmiszeripari céghez hasonlóan a Nestlé is csatlakozott azon törekvéshez, hogy 2025-re minden csomagolását újrafeldolgozhatóvá vagy újrafelhasználhatóvá tegye, 2050-ig pedig nullára csökkenti üveghatású gázkibocsátását. Ezen felül Svájcban Csomagolástechnikai Intézetet hozott létre, amely újrafeldolgozható, lebomló vagy komposztálható műanyagok, funkcionális papír, valamint a műanyag csomagolóanyagok újrafeldolgozhatóságát növelő új csomagolási megoldások és technológiák kutatásával foglalkozik.

Ha ez még nem lenne elég megtudtuk, hogy a SPAR üzleti filozófiájának egyik sarkalatos pontja a környezettudatos vállalatirányítás. A kiskereskedelmi áruházlánc a hulladékkezeléstől a logisztikán át a reklámtevékenységig egyre több környezetkímélő megoldást alkalmaz, és vásárlóit is bevonja azok működtetésébe. Ennek köszönhetően csökkent a műanyag csomagolások mennyisége, inkább az újrahasznosítható papírt hozták helyzetbe. Tették ezt elsősorban hulladéküveg-gyűjtő szigetek létesítésével és a szórólapok számának csökkentettésével, valamint részt vesznek az élelmiszerpazarlás ellen vívott kampányokban is.

Amennyiben nincs ötletünk arra vonatkozólag, hogyan legyünk környezettudatosak a kiadvány könnyedén utat mutat. Már csak be kell tartsuk a javaslatait...