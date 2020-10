3000 év után térhetnek vissza a tasmán ördögök Ausztrália vadvilágába

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Több mint háromezer év után először tért vissza az ausztrál vadonba a tasmán (vagy erszényes) ördög néven ismert állatfaj több példánya. Környezetvédők (emberek) több mint 26 tasmán ördögöt engedtek szabadon a Sydneytől északra fekvő Barrington Tops-i védett területen.

Erszényes ördögök ma vadon már csak Tasmania szigetén fordulnak elő, de a számuk erőteljesen megcsappant az elmúlt évtizedekben. Kutatók feltételezése szerint Ausztrália szárazföldi részéről a dingók irthatták ki őket teljesen.

A rezervátumba visszavezetett állatok a tervek szerint teljesen vadon fognak élni, azaz sem élelmezésüket, sem egyéb ellátásukat nem kell majd a park gondozóinak (embereknek) ellátniuk. Ugyanakkor állatvédők szerint jó esélyei lesznek a túlélésre a most visszaengedett állatoknak. Mint a BBC írja, az első 15 példányt még márciusban engedték szabadon, és miután minden jel szerint remekül érezték magukat, szeptemberben további 11 példányt engedtek el. Vannak köztük fiatal és egészséges példányok is, akiktől azt várják, hogy februárban, a párzási szezon kezdetén is odateszik majd magukat.

A következő két évben összesen 40 további példányt terveznek majd szabadon engedni a természetvédelmi területen, de az állatvédők abban reménykednek, hogy közben a populáció természetes úton is növekedni fog, és idővel nem csak az elkerített területeken élnek majd.

Az emlősök a nevüket különleges, elsőre nehezen azonosítható hangjuk után kapták, még a 19. század legelején. A 8-12 kilogramm közötti súlyú állatok szabadon akár öt évet is elélnek. Az elmúlt években egy rendkívül pusztító szájrák ütötte fel a fejét a Tasmania vadonjában, a szabadon élő populáció 20 év alatt jelentősen, 150 ezerről mintegy 25 ezerre esett vissza.