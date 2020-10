Kórházba került a koronavírusos volt ukrán elnök

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Kétoldali tüdőgyulladással kórházba került Petro Porosenko volt ukrán elnök - írja a Kárpáthír.com. A hírt az üzletember és politikus pártja, az Európai szolidaritás (Jevropejszka szolidarnyiszty) párt jelentette feleségére, Marina Porosenkóra hivatkozva.

Erős akaratereje segít neki a betegség elleni küzdelemben - közölte a volt elnök felesége, aki elmondta, hogy férjét egy koronavírusos betegek kezelésére kijelölt kijevi kórházba szállították.

Az országot 2014 és 2019 között vezető Porosenko és lánya szeptember végén fertőződött meg a vírussal. Akkor azt mondta, sajnálja, hogy nem folytathatja utazásait az október 25-én esedékes helyhatósági választásokra készülve, de azt reméli, hamar felépül és folytathatja a kampányt.

Nem Porosenko az egyetlen ukrán politikus, aki elkapta a vírust, Julija Timosenko volt ukrán kormányfő, az ellenzéki Haza párt vezetője még augusztusban lett pozitív, egy ideig súlyos is volt az állapota, tüdőgyulladással őt is kórházban kezelték. Timosenko viszont már túl van a betegségen és vissza is tért a parlamentbe.