Pedagógusok Szakszervezete: az oktatásban dolgozók munkájának anyagi elismerése nem tűr halasztást!

Kiállt az oktatásban dolgozók jogai mellett és egyúttal anyagi elismerésüket sürgette a Pedagógusok Szakszervezete a pedagógusok világnapja alkalmából kiadott közleményében. Az érdekvédelmi képviselet szerint "

"az oktatás valamennyi dolgozója az óvodától a középiskoláig minden nap viaskodni kényszerül saját magával, lelkiismeretével, hiszen oktatni-nevelni kell a gondjaira bízott gyerekeket, pénzt kell keresnie a megélhetéshez, közben vigyáznia kell saját maga és családja egészségére is. Ez embert próbáló feladat!"



Az oktatásban dolgozóknak is - mint mindenkinek - joguk van egészségük megőrzéshez, a biztonságos munkahelyhez, "továbbá ahhoz is, hogy a világjárvány okozta fenyegetettségben még inkább megbecsüljék, elismerjék őket," írják. Ezért, ahogy a korábbi években, úgy most is