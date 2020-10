35 napja nem teszteltünk ennyire keveset, de ez megint nem volt téma az operatív törzs tájékoztatóján

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Soha nem volt még annyi áldozata Magyarországon a koronavírusnak, mint az elmúlt 24 órában, közben viszont szeptember eleje óta nem végeztek annyira kevés tesztet az országban, mint hétfőn. Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján viszont ez az ellentmondás nem került szóba: Müller Cecília országos tisztifőorvos előbb ismertette a napi adatokat, majd beszélt arról is, hogy a 20 hétfői áldozat közül 15 embernél mutattak ki szív- és érrendszeri betegségeket alapbetegségként. A tisztifőorvos összefoglalójából úgy lehetett érteni, hogy mind a húsz beteg rendelkezett valamilyen alapbetegséggel, de a hivatalos tájékoztatóoldalon a legfiatalabb hétfői áldozat, egy 44 éves férfi esetében még mindig az az információ szerepel, hogy „jelenleg nincs krónikus alapbetegségről adat”.

Müller kitért arra is, hogy a 39. és a 40. hét adatait összevetve látni, hogy 14 százalékkal nőtt itthon a pozitivitások aránya, és míg a korábbi héten a 20-29 éves korosztály volt a leginkább érintett, a regisztrált fertőzöttek mintegy negyedét ők adták, ez múlt héten egy kicsit csökkent, és most a 30-60 éves korosztály, azaz a fiatal felnőttek és a középkorúak közös csoportja lépett előre, a jelenlegi fertőzöttek 45 százaléka ezekbe a korosztályokból tartozik. A tisztfőorvos elmondta azt is, hogy tapasztalataik szerint a gyerekek körében továbbra sem jellemző a megbetegedés, a fertőzöttek 4,5 százaléka 14 évnél fiatalabb.

A 40. héten 100 ezer lakosra vetítve 322 fő fertőzött volt Magyarországon, ez az adat is egyértelmű emelkedést mutat a 39. héthez képest, amikor 253 volt a fertőzöttek száma. Müller Cecília szerint ez is mutatja, hogy egyértelműen a járvány felszálló ágában vagyunk, minden korosztály érintett, és a járvány közösségi terjedése tapasztalható, ezért a területi eloszlási adatok kezdenek is veszíteni jelentőségükből, hiszen egyszerűen ahol sűrűbben élnek, ott több a pozitivitás is.

Arra az újságírói kérdésre, hogy van-e elég képzett személyzet a lélegeztetőgépek használatára, illetve zajlanak-e jelenleg átképzések, Müller Cecília elmondta, hogy ezek az átképzések tavasszal megtörténtek, és jelenleg rendelkezésre állnak az intenzív aneszteziológus szakorvosok és szakápolók, illetve rajtuk kívül az egyéb szakápolók, illetve a szakképesítéssel nem rendelkező, de egészségügyben dolgozó ápolók.

Az országos tisztifőorvos konkrét számokat nem említett, de elmondta, hogy tavasszal nagy számban képeztek ki lélegeztetőgépek kezelésére rezidenseket, illetve a hatodéves orvostanhallgatókat és végzős ápolókat is, ezért jelenleg nem folyik ezzel kapcsolatos képzés, de a tavasszal kiképzett szakszemélyzet is érintett a jelenleg zajló átirányításokban. Jelenleg még az első körben kijelölt kórházakban bővítik a kapacitásokat az intenzív ágyak és a lélegeztetőgépek terén is, emiatt történnek az átvezénylések.