Trump visszatért a Fehér Házba, rögtön levette a maszkját

Hétfő este helikopterrel repült vissza a Fehér Házba Donald Trump, miután három napot kórházban töltött koronavírus-fertőzése miatt, írja a New York Times.

A kórház és a helikopter között még maszkban volt, majd a Fehér Ház erkélyén a kamerák előtt levette a maszkot. Ezután maszk nélkül bement az épületbe, miközben továbbra is aktív fertőzött, bent pedig több ember is volt. Stábjából korábban többen megbetegedtek.

Fotó: WIN MCNAMEE/AFP

Twitterén új videóval jelentkezett, amiben megismételte hétfői üzenetét, és azt mondta az embereknek, ne féljenek a koronavírustól.



Orvosa, Sean Conley szerint az elnök állapota javult, és elérte az a szintet, ami a hazaengedéshez szükséges. Azt is elmondta viszont, hogy hétvégéig még mindenképp figyelik az elnököt. Ha hétfőn is legalább olyan állapotban lesz, mint most, akkor nyugodnak meg.

Kampányának kommunikációs igazgatója már arról beszélt a Fox Newsnak, hogy a következő vitára készülnek Joe Bidennel szemben (ez október 15-én jöhet).