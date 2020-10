Gulyás: 20 százalékos béremelés az ápolóknak is

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

„Mindehol felfutó ágban van a második hullám, Magyarország most is a jobban védekezők közé tartozik,” jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfó sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely szerint az emberi életek védelme a legfontosabb, ezért az elhunytak számát, illetve arányát kell figyelni. Míg van, ahol az egymillió lakosra eső áldozatok száma több mint hétszáz, addig Magyarországon ez 90. A védekezéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Az orvosok mellett az ápolók is béremelést kapnak:

november elsejétől 20 százalékkal, 2022 januárjától további 30 százalékkal keresnek majd többet.

Gulyás szerint példátlan, ebben a kormányzati ciklusban 72 százalékkal nő az ápolók bére. Az orvosok béremeléséről döntöttek, a vitás kérdéseket részletszabályokban rendezik majd. Közölte még, hogy a szerdai kormányülésen elfogadták, hogy

egyszerűsödhetnek a jövőben az építésügyi eljárások,

meghosszabbítanák a hitelmoratóriumot. Bizonyos csoportoknak, többek közt a nyugdíjasoknak, gyermeket nevelőknek, közfoglalkoztatottaknak, illetve azoknak a cégeknek, amiknek legalább 25 százalékkal visszaesett a bevétele, továbbra sem kellene fizetni a törlesztőrészleteket.

A közmédia román helyhatósági választásokról szóló kérdésére adott válaszában a miniszter kijelentette, hogy mivel a Momentum a kampányban az RMDSZ-szel szemben egy román pártot támogatott,

"a Momentumra joggal tekinthetünk mint román pártra."