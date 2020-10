Már az amerikai hadvezetés két tagja igazoltan covidos

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Pár nappal azután, hogy a Fehér Ház is járványgóccá vált, az amerikai hadvezetés központjában, a Pentagonban is kirobbant a járvány. A Reuters jelentése szerint Charles Ray tengernagy, a Parti Őrség főparancsnokhelyettese után immár a Tengerészgyalogság második embere, Gary Thomas tábornok is igazoltan beteg.

Donald Trump és Mark Milley, az egységes vezérkar főnöke 2020. május 9-én. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Az amerikai legfelsőbb hadvezetés, az egységes vezérkar tagjai már Ray megbetegedése után karanténba vonultak. Karanténban van az összes haderőnem, vagyis a hadsereg, a tengerészet, a légierő, de még az újonnan felállított űrerő parancsnoka is, ahogy az amerikai elektronikus hírszerzés, az NSA vezetője, aki egyben az amerikai kiberparancsnokság vezetője is.

Vagyis pillanatnyilag a teljes amerikai hadvezetés, beleértve a legfőbb parancsnokot, az igazoltan fertőzött, a múlt héten még külső oxigénre szoruló és kísérleti gyógyszerek korábban sosem alkalmazott koktéljával kezelt Donald Trump elnök is.

"A továbbiakban is a járványügyi központ (CDC) ajánlásainak megfelelően folytatjuk az elkülönítést és a kontaktkutatást" - nyilatkozta a történtekről a Reutersnek Jonathan Hoffman, a Pentagon szóvivője, aki arra a kérdésre nem felelt, hogy vannak-e még a katonai felső vezetésben olyanok, akiknek tünetei vannak. (Via Reuters)