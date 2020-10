1500 rendőr ürítette ki Berlin egyik legismertebb foglaltházát

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A berlini rendőrség péntek délelőtt jelentette be, hogy kiürítették a Liebig 34 szám alatt található foglaltházat, ahol már jóideje baloldali aktivisták laktak, írja a Deutsche Welle. A rendőrség közleménye szerint összesen 57 embert távolítottak el az épületből.

Az épület körül péntek reggel több száz ember jelent meg, akik próbálták megakadályozni a kilakoltatási határozattal érkező rendőröket, és a beszámolók szerint kisebb összecsapások is kitörtek. Az épület Berlin rendkívül felkapott negyedében, Friedrichshainban áll.

A rendőrök egy furgonnal álltak be a bejárat elé, és az onnan próbálták meg áttörni a barikádot. A DW beszámolója szerint az ország nyolc tartományából összesen 1500 rendőr érkezett a kilakoltatáshoz, köztük a különleges egységek tagjai is. A kilakoltatást azután rendelték el, hogy egy bíróság is kimondta, hogy az ingatlant vissza kell juttatni a tulajdonosának.

A rendőrség szerint a foglalók, illetve a támogatásukra érkezők üvegekkel, illetve pirotechnikai eszközökkel dobálták meg a rendőröket, és az éjszaka során több mindent, így például autókerekeket és szemeteskutákat is felgyújtottak, valamint tüzet okoztak a tiergarten-i metróállomásnál is. Az épületfoglalók elmondása szerint a rendőrség nem engedte be az ügyvédjüket, és ezért szerintük a kilakoltatás jogszerűtlen volt.

A Liebig 34 foglalói az épületet egy anarcho-queer-feminista lakhatási projektnek nevezték, és a mai napig az egyik legjelentősebb foglaltház volt a német fővárosban, ahol évtizedeken át virágzott ez a szcéna, de az elmúlt években komoly erőkkel kezdték felszámolni a hasonló kezdeményezéseket.

Fotó: Fabian Sommer/dpa Picture-Alliance via AFP

Az épületben 1999 óta kínáltak menedékhelyet menekült nőknek és transzneműeknek. Működött ott egy kocsma és egy kulturális központ is, az ebből befolyó bevételekből finanszírozták az épület fenntartását, illetve fizették a bérleti díjat is.

A tulajdonos, Gijora Padovicz azonban 2018-ban nem akarta megújítani újabb 10 évvel a bérleti szerződést, és bírósághoz fordult, hogy rakják ki a lakókat. Mint a DW írja, Padovicz több száz ingatlant tulajdonol Berlinben, és az AFP hírügynökség korábban írt arról, hogy felmerült vele szemben kritikaként, hogy visszatérő módszere, ahogy engedi a bérlők alatt leromlani az ingatlan állagát, hogy aztán a felújításra hivatkozva lakbért emelhessen.

Hasonló trükköket sok ingatlanbefektető alkalmaz, hogy aztán a megüresedett épületek helyére jóval drágábban értékesíthető irodaházak vagy apartmanok kerüljenek. Berlinben évtizedek óta komoly mozgalmak szerveződtek e folyamatok ellen, mint e példa is mutatja, hol több, hol kevesebb sikerrel.